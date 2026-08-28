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تكنولوجيا وعلوم

هل ما زالت الكاميرات الرقمية تستحق الشراء؟

Lebanon 24
28-08-2026 | 10:30
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مع التطور المتسارع في كاميرات الهواتف الذكية، أصبح شراء كاميرا رقمية "DSLR" منفصلة يبدو للكثيرين قرارًا غير ضروري، فالهواتف الحديثة قادرة على التقاط صور عالية الجودة ومعالجتها تلقائيًا خلال ثوانٍ، لكن ذلك لا يعني أن الكاميرات الرقمية فقدت قيمتها في عام 2026.

وبحسب التقارير، لا تزال الكاميرات الرقمية خيارًا جديرًا بالاهتمام، خصوصًا بالنسبة إلى المستخدمين الذين يبحثون عن جودة أعلى وتحكم أكبر ورغبة حقيقية في خوض تجربة التصوير الفوتوغرافي.
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وتتفوق الهواتف في سهولة الاستخدام، إذ يكفي إخراج الهاتف والتقاط الصورة دون الحاجة إلى إعدادات معقدة، لكن الكاميرات الرقمية تمنح المستخدم مساحة أكبر للتحكم في النتيجة النهائية.
 
وتتراوح الخيارات بين الكاميرات المدمجة الصغيرة ذات العدسات الثابتة والكاميرات عديمة المرآة المتطورة التي تسمح بتغيير العدسات، ما يوفر مستويات مختلفة من الإمكانات والأسعار.

في النهاية، إذا كان الهدف مجرد التقاط صور سريعة للمناسبات اليومية، فإن الهاتف الذكي غالبًا يكفي. أما من يريد التحكم في الصورة، وتجربة التصوير بعمق أكبر، وتطوير مهاراته كمصور، فلا تزال الكاميرا الرقمية في 2026 استثمارًا يستحق التفكير. (إرم نيوز) 
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