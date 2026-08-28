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سامسونغ تطلق التحديث التجريبي السابع لـ "غالاكسي S26"

Lebanon 24
28-08-2026 | 16:08
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سامسونغ تطلق التحديث التجريبي السابع لـ غالاكسي S26
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أطلقت شركة "سامسونغ" التحديث التجريبي السابع لنظام التشغيل "One UI 9" لسلسلة هواتفها الرائدة "غالاكسي S26"، بحجم بلغ نحو 1.2 جيجابايت، متضمناً التصحيح الأمني لشهر آب 2026.
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ورغم تكتم الشركة عن تفاصيل إضافاتها الجديدة، اقتصر سجل التغييرات الرسمي على ثلاث نقاط رئيسية شملت: ميزات ذكاء اصطناعي جديدة، وإصلاح مشكلة إعادات التشغيل المفاجئة، وتحسين وضع "عدم الإزعاج". ويُعد وصول برنامج الاختبار إلى سبع نسخ تجريبية رقماً قياسياً غير معتاد لدورة التحديث.

وتشير التسريبات التقنية إلى أن الميزات الذكية الجديدة هي ذاتها التي ظهرت لأول مرة على هاتف "galaxy Z Fold 8" القابل للطي هذا الصيف، وأبرزها:

-ميزة "My FanCam": تتيح إعادة اقتصاص مقاطع الفيديو الجماعية بعد تصويرها للتركيز على شخص محدد يختاره المستخدم، مع توفير صيغ مخرجة لتسهيل عزل الأشخاص دون تعديل يدوي معقد.

-البحث الشامل المُدمج: دمج محرك البحث الداخلي "Finder" مع "بحث غوغل" في إعداد واحد، مما يتيح للمستخدم البحث الشامل داخل الهاتف بين التطبيقات والملفات والإعدادات عبر أوامر باللغة الطبيعية.
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