دليل مبسط لنقل البيانات من آيفون القديم إلى الجديد.. هكذا تفعلها بسهولة

تتيح ميزة "البدء السريع" في هواتف آيفون الانتقال إلى الجهاز الجديد بكل سلاسة دون الحاجة لجهاز كمبيوتر، وتشمل البيانات المنقولة: الصور، الرسائل، التطبيقات، والإعدادات. وتتعدد خيارات النقل بحسب الحاجة:
النقل اللاسلكي السريع: بوضع الهاتفين بقرب بعضهما، ومسح الرمز المتحرك بكاميرا القديم، ثم اختيار النقل المباشر
أو استعادة نسخة "آي كلاود".
النقل السلكي: لحل مشكلات ضعف شبكة "واي فاي" أو ضخامة الملفات، باستخدام كابل مناسب (مع دعم الطرازات الحديثة لسرعات فائقة تصل إلى 10 غيغابت).
النسخ الاحتياطي: عبر "آي كلاود" أو حاسوب "ماك" أو "ويندوز
" في حال تسليم الهاتف القديم ضمن برنامج الاستبدال.
ويُنصح بتحديث نظام "iOS" في الجهازين والتحقق من مساحة التخزين قبل البدء لضمان نجاح العملية دون عوائق.