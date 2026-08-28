تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

دليل مبسط لنقل البيانات من آيفون القديم إلى الجديد.. هكذا تفعلها بسهولة

Lebanon 24
28-08-2026 | 23:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
دليل مبسط لنقل البيانات من آيفون القديم إلى الجديد.. هكذا تفعلها بسهولة
دليل مبسط لنقل البيانات من آيفون القديم إلى الجديد.. هكذا تفعلها بسهولة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تتيح ميزة "البدء السريع" في هواتف آيفون الانتقال إلى الجهاز الجديد بكل سلاسة دون الحاجة لجهاز كمبيوتر، وتشمل البيانات المنقولة: الصور، الرسائل، التطبيقات، والإعدادات. وتتعدد خيارات النقل بحسب الحاجة:

النقل اللاسلكي السريع: بوضع الهاتفين بقرب بعضهما، ومسح الرمز المتحرك بكاميرا القديم، ثم اختيار النقل المباشر أو استعادة نسخة "آي كلاود".
Advertisement

النقل السلكي: لحل مشكلات ضعف شبكة "واي فاي" أو ضخامة الملفات، باستخدام كابل مناسب (مع دعم الطرازات الحديثة لسرعات فائقة تصل إلى 10 غيغابت).

النسخ الاحتياطي: عبر "آي كلاود" أو حاسوب "ماك" أو "ويندوز" في حال تسليم الهاتف القديم ضمن برنامج الاستبدال.

ويُنصح بتحديث نظام "iOS" في الجهازين والتحقق من مساحة التخزين قبل البدء لضمان نجاح العملية دون عوائق.
مواضيع ذات صلة
بيان لوكيل رياض سلامة: التوقيف الاحتياطي ليس عقوبة ولا دليل على الإدانة
lebanon 24
Lebanon24
29/08/2026 17:49:17 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تداول مقاطع فيديو قديمة... بيان توضيحيّ للجيش
lebanon 24
Lebanon24
29/08/2026 17:49:17 Lebanon 24 Lebanon 24
سعره 32 دولارا فقط.. نوكيا تطلق هاتفا جديدا من الطراز القديم إليكم التفاصيل
lebanon 24
Lebanon24
29/08/2026 17:49:17 Lebanon 24 Lebanon 24
لمستخدمي آيفون... ميزة جديدة من واتساب
lebanon 24
Lebanon24
29/08/2026 17:49:17 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

النقل المباشر

ويندوز

بيوتر

تيار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-08-29
Lebanon24
06:30 | 2026-08-29
Lebanon24
04:00 | 2026-08-29
Lebanon24
01:00 | 2026-08-29
Lebanon24
16:08 | 2026-08-28
Lebanon24
12:15 | 2026-08-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24