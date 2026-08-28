دليل مبسط لنقل البيانات من آيفون القديم إلى الجديد.. هكذا تفعلها بسهولة

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تتيح ميزة "البدء السريع" في هواتف آيفون الانتقال إلى الجهاز الجديد بكل سلاسة دون الحاجة لجهاز كمبيوتر، وتشمل البيانات المنقولة: الصور، الرسائل، التطبيقات، والإعدادات. وتتعدد خيارات النقل بحسب الحاجة:النقل اللاسلكي السريع: بوضع الهاتفين بقرب بعضهما، ومسح الرمز المتحرك بكاميرا القديم، ثم اختيار أو استعادة نسخة "آي كلاود".النقل السلكي: لحل مشكلات ضعف شبكة "واي فاي" أو ضخامة الملفات، باستخدام كابل مناسب (مع دعم الطرازات الحديثة لسرعات فائقة تصل إلى 10 غيغابت).النسخ الاحتياطي: عبر "آي كلاود" أو حاسوب "ماك" أو " " في حال تسليم الهاتف القديم ضمن برنامج الاستبدال.ويُنصح بتحديث نظام "iOS" في الجهازين والتحقق من مساحة التخزين قبل البدء لضمان نجاح العملية دون عوائق.