تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

ميزة جديدة من "انستغرام".. تعرفوا إليها

Lebanon 24
29-08-2026 | 06:30
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
ميزة جديدة من انستغرام.. تعرفوا إليها
ميزة جديدة من انستغرام.. تعرفوا إليها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت شركة "ميتا" إضافة ميزة جديدة إلى منصة "أعلنت شركة "ميتا" إضافة ميزة جديدة إلى منصة "انستغرام" باسم "First Draft"، تهدف إلى تبسيط عملية تحرير مقاطع الفيديو القصيرة وإعدادها للنشر ضمن "ريلز"، من خلال حذف فترات الصمت والتوقفات تلقائياً، بالاعتماد على تقنيات التعلم الآلي.
Advertisement
 


وتتيح الميزة للمستخدم اختيار مجموعة من المقاطع، ثم الضغط على خيار "First Draft"، لتعمل المنصة على تحليلها وحذف الأجزاء غير الضرورية، قبل ترتيب المقاطع الناتجة ضمن خط زمني يمكن معاينته وتحريره داخل التطبيق.


وبعد إنشاء المسودة، يستطيع المستخدم إجراء تعديلات إضافية على الفيديو أو نشره مباشرةً عبر حسابه أو من خلال القصص. كما ستتيح "ميتا" استخدام الميزة مباشرةً بعد تصوير مقاطع جديدة بواسطة كاميرا "انستغرام".


وتأتي الميزة الجديدة بعد إطلاق "ميتا" تطبيق "Edits" المخصص لتحرير الفيديو في نيسان 2025، والذي تضمن مجموعةً من أدوات التحرير المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بهدف تسهيل إنتاج مقاطع "ريلز".


وتسعى "ميتا" من خلال ميزة "First Draft" إلى تسهيل إحدى أكثر المهام تكراراً في تحرير الفيديو، وهي التخلص من فترات الصمت والتوقفات غير المرغوبة، ما يسمح للمستخدم بالتركيز بدرجة أكبر على الجوانب الإبداعية للمقطع بدلاً من أعمال التحرير الأساسية.


ومن المقرر أن تبدأ "ميتا" طرح ميزة "First Draft" لأجهزة آيفون وآيباد أولاً، فيما لم تكشف الشركة حتى الآن عن موعد وصولها إلى أجهزة أندرويد." باسم "First Draft"، تهدف إلى تبسيط عملية تحرير مقاطع الفيديو القصيرة وإعدادها للنشر ضمن "ريلز"، من خلال حذف فترات الصمت والتوقفات تلقائياً، بالاعتماد على تقنيات التعلم الآلي.


وتتيح الميزة للمستخدم اختيار مجموعة من المقاطع، ثم الضغط على خيار "First Draft"، لتعمل المنصة على تحليلها وحذف الأجزاء غير الضرورية، قبل ترتيب المقاطع الناتجة ضمن خط زمني يمكن معاينته وتحريره داخل التطبيق.


وبعد إنشاء المسودة، يستطيع المستخدم إجراء تعديلات إضافية على الفيديو أو نشره مباشرةً عبر حسابه أو من خلال القصص. كما ستتيح "ميتا" استخدام الميزة مباشرةً بعد تصوير مقاطع جديدة بواسطة كاميرا "انستغرام".


وتأتي الميزة الجديدة بعد إطلاق "ميتا" تطبيق "Edits" المخصص لتحرير الفيديو في نيسان 2025، والذي تضمن مجموعةً من أدوات التحرير المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بهدف تسهيل إنتاج مقاطع "ريلز".


وتسعى "ميتا" من خلال ميزة "First Draft" إلى تسهيل إحدى أكثر المهام تكراراً في تحرير الفيديو، وهي التخلص من فترات الصمت والتوقفات غير المرغوبة، ما يسمح للمستخدم بالتركيز بدرجة أكبر على الجوانب الإبداعية للمقطع بدلاً من أعمال التحرير الأساسية.


ومن المقرر أن تبدأ "ميتا" طرح ميزة "First Draft" لأجهزة آيفون وآيباد أولاً، فيما لم تكشف الشركة حتى الآن عن موعد وصولها إلى أجهزة أندرويد. (aitnews)
مواضيع ذات صلة
ميزة مهمة آتية إلى "واتسآب".. تعرفوا إليها
lebanon 24
Lebanon24
29/08/2026 17:49:45 Lebanon 24 Lebanon 24
دون خسارة التفاعلات.. إنستغرام يتيح ميزة جديدة
lebanon 24
Lebanon24
29/08/2026 17:49:45 Lebanon 24 Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة بأفضل المواصفات.. تعرّفوا إليها
lebanon 24
Lebanon24
29/08/2026 17:49:45 Lebanon 24 Lebanon 24
ميزة جديدة من "واتساب" على آيفون
lebanon 24
Lebanon24
29/08/2026 17:49:45 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

أجهزة آيفون

التركي

القصير

الترك

درويد

ساسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-08-29
Lebanon24
04:00 | 2026-08-29
Lebanon24
01:00 | 2026-08-29
Lebanon24
23:00 | 2026-08-28
Lebanon24
16:08 | 2026-08-28
Lebanon24
12:15 | 2026-08-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24