ميزة جديدة من "انستغرام".. تعرفوا إليها

أعلنت شركة "ميتا" إضافة ميزة جديدة إلى منصة "أعلنت شركة "ميتا" إضافة ميزة جديدة إلى منصة " " باسم "First Draft"، تهدف إلى تبسيط عملية تحرير مقاطع الفيديو القصيرة وإعدادها للنشر ضمن "ريلز"، من خلال حذف فترات الصمت والتوقفات تلقائياً، بالاعتماد على تقنيات التعلم الآلي.

Advertisement





وتتيح الميزة للمستخدم اختيار مجموعة من المقاطع، ثم الضغط على خيار "First Draft"، لتعمل المنصة على تحليلها وحذف الأجزاء غير الضرورية، قبل ترتيب المقاطع الناتجة ضمن خط زمني يمكن معاينته وتحريره داخل التطبيق.





وبعد إنشاء المسودة، يستطيع المستخدم إجراء تعديلات إضافية على الفيديو أو نشره مباشرةً عبر حسابه أو من خلال القصص. كما ستتيح "ميتا" استخدام الميزة مباشرةً بعد تصوير مقاطع جديدة بواسطة كاميرا "انستغرام".





وتأتي الميزة الجديدة بعد إطلاق "ميتا" تطبيق "Edits" المخصص لتحرير الفيديو في نيسان 2025، والذي تضمن مجموعةً من أدوات التحرير المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بهدف تسهيل إنتاج مقاطع "ريلز".





وتسعى "ميتا" من خلال ميزة "First Draft" إلى تسهيل إحدى أكثر المهام تكراراً في تحرير الفيديو، وهي التخلص من فترات الصمت والتوقفات غير المرغوبة، ما يسمح للمستخدم بالتركيز بدرجة أكبر على الجوانب الإبداعية للمقطع بدلاً من أعمال التحرير الأساسية.





ومن المقرر أن تبدأ "ميتا" طرح ميزة "First Draft" لأجهزة آيفون وآيباد أولاً، فيما لم تكشف الشركة حتى الآن عن موعد وصولها إلى أجهزة أندرويد." باسم "First Draft"، تهدف إلى تبسيط عملية تحرير مقاطع الفيديو القصيرة وإعدادها للنشر ضمن "ريلز"، من خلال حذف فترات الصمت والتوقفات تلقائياً، بالاعتماد على تقنيات التعلم الآلي.





وتتيح الميزة للمستخدم اختيار مجموعة من المقاطع، ثم الضغط على خيار "First Draft"، لتعمل المنصة على تحليلها وحذف الأجزاء غير الضرورية، قبل ترتيب المقاطع الناتجة ضمن خط زمني يمكن معاينته وتحريره داخل التطبيق. وتتيح الميزة للمستخدم اختيار مجموعة من المقاطع، ثم الضغط على خيار "First Draft"، لتعمل المنصة على تحليلها وحذف الأجزاء غير الضرورية، قبل ترتيب المقاطع الناتجة ضمن خط زمني يمكن معاينته وتحريره داخل التطبيق.





وبعد إنشاء المسودة، يستطيع المستخدم إجراء تعديلات إضافية على الفيديو أو نشره مباشرةً عبر حسابه أو من خلال القصص. كما ستتيح "ميتا" استخدام الميزة مباشرةً بعد تصوير مقاطع جديدة بواسطة كاميرا "انستغرام".





وتأتي الميزة الجديدة بعد إطلاق "ميتا" تطبيق "Edits" المخصص لتحرير الفيديو في نيسان 2025، والذي تضمن مجموعةً من أدوات التحرير المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بهدف تسهيل إنتاج مقاطع "ريلز".





وتسعى "ميتا" من خلال ميزة "First Draft" إلى تسهيل إحدى أكثر المهام تكراراً في تحرير الفيديو، وهي التخلص من فترات الصمت والتوقفات غير المرغوبة، ما يسمح للمستخدم بالتركيز بدرجة أكبر على الجوانب الإبداعية للمقطع بدلاً من أعمال التحرير الأساسية.