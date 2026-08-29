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تكنولوجيا وعلوم

حدثٌ ضخم لآبل في أيلول.. مفاجأة تنتظر عشاق آيفون!

Lebanon 24
29-08-2026 | 08:00
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حدثٌ ضخم لآبل في أيلول.. مفاجأة تنتظر عشاق آيفون!
حدثٌ ضخم لآبل في أيلول.. مفاجأة تنتظر عشاق آيفون! photos 0
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أعلنت شركة "آبل" موعد حدثها المرتقب للكشف عن أحدث أجهزتها، إذ سيُقام في 9 أيلول المقبل، عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسط توقعات بأن يشهد الكشف عن مجموعة من المنتجات الجديدة.
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وأرسلت "آبل" دعوات لحضور الحدث يوم الأربعاء، على أن يُقام في مسرح ستيف جوبز داخل مقر الشركة "Apple Park"، مع إتاحة بث مباشر عبر موقعها الإلكتروني، بما يتيح للمستخدمين متابعة الإعلانات الجديدة لحظةً بلحظة.


ويحظى الحدث باهتمام واسع، مع تزايد التوقعات بأن تكشف "آبل" أخيراً عن أول هاتف آيفون ق"آبل" للطي، بعد سنوات من الشائعات والتسريبات.
 
 
كذلك، يُقال إن الهاتف سيشبه إلى حدٍّ بعيد هاتف "galaxy Z Fold 8" الق"آبل" للطي من سامسونغ.


ومن المتوقع أيضاً أن تكشف "آبل" عن جيل جديد من هواتفها الاحترافية ضمن سلسلة "برو"، وهما "آيفون 18 برو" و"آيفون 18 برو ماكس".


وتشير التوقعات إلى أن الهاتفين سيحصلان على تحسينات في المواصفات والأداء، من دون تغييرات جذرية في التصميم كتلك التي قدّمتها "آبل" العام الماضي.
 

وفي المق"آبل"، يُرجّح ألا تكشف "آبل" عن الإصدار الأساسي من "آيفون 18" خلال حدث سبتمبر، على أن تؤجل إطلاقه إلى العام المقبل. وتشير التكهنات إلى أن عام 2027 قد يشهد أيضاً طرح هاتف "iphone 18e" المنخفض التكلفة، ونسخة جديدة من هاتف "iPhone Air".


ويُعد حدث أيلول محطةً مهمةً أخرى في تاريخ "آبل"، إذ سيكون أول حدث إطلاق رئيسي للشركة بقيادة جون تيرنوس في منصب الرئيس التنفيذي.


ومن المقرر أن يتولى تيرنوس المنصب خلفاً لتيم كوك، اعتباراً من مطلع سبتمبر المقبل، بعدما شغل سابقاً منصب رئيس قطاع الأجهزة في الشركة. (aitnews)
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