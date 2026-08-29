حدثٌ ضخم لآبل في أيلول.. مفاجأة تنتظر عشاق آيفون!

أعلنت شركة "آبل" موعد حدثها المرتقب للكشف عن أحدث أجهزتها، إذ سيُقام في 9 أيلول المقبل، عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت ، وسط توقعات بأن يشهد مجموعة من المنتجات الجديدة.

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وأرسلت "آبل" دعوات لحضور الحدث يوم الأربعاء، على أن يُقام في مسرح داخل مقر الشركة "Apple Park"، مع إتاحة بث مباشر عبر موقعها الإلكتروني، بما يتيح للمستخدمين متابعة الإعلانات الجديدة لحظةً بلحظة.





ويحظى الحدث باهتمام واسع، مع تزايد التوقعات بأن تكشف "آبل" أخيراً عن أول هاتف آيفون ق"آبل" للطي، من الشائعات والتسريبات.

كذلك، يُقال إن الهاتف سيشبه إلى حدٍّ بعيد هاتف " Z Fold 8" الق"آبل" للطي من .





ومن المتوقع أيضاً أن تكشف "آبل" عن جيل جديد من هواتفها الاحترافية ضمن سلسلة "برو"، وهما "آيفون 18 برو" و"آيفون 18 برو ".





وتشير التوقعات إلى أن الهاتفين سيحصلان على تحسينات في المواصفات والأداء، من دون تغييرات جذرية في التصميم كتلك التي قدّمتها "آبل" العام الماضي.



وفي المق"آبل"، يُرجّح ألا تكشف "آبل" عن الإصدار الأساسي من "آيفون 18" خلال حدث سبتمبر، على أن تؤجل إطلاقه إلى العام المقبل. وتشير التكهنات إلى أن عام 2027 قد يشهد أيضاً طرح هاتف " 18e" المنخفض التكلفة، ونسخة جديدة من هاتف "iPhone Air".





ويُعد حدث أيلول محطةً مهمةً أخرى في تاريخ "آبل"، إذ سيكون أول حدث إطلاق رئيسي للشركة بقيادة جون تيرنوس في منصب الرئيس التنفيذي.