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تكنولوجيا وعلوم

تحذير بشأن خصوصيتك.. ما تحذفه من الإنترنت قد لا يختفي!

Lebanon 24
30-08-2026 | 05:00
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تحذير بشأن خصوصيتك.. ما تحذفه من الإنترنت قد لا يختفي!
تحذير بشأن خصوصيتك.. ما تحذفه من الإنترنت قد لا يختفي! photos 0
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يعتقد كثير من المستخدمين أن الضغط على زر "حذف" يعني اختفاء الصور والمنشورات والملفات نهائياً من الإنترنت، لكن الواقع مختلف، خصوصاً مع انتشار التخزين السحابي والنسخ الاحتياطية وإمكانية إعادة نشر المحتوى.
 
 
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ومع تزايد المخاوف بشأن الخصوصية الرقمية، يبرز سؤال مهم: ماذا يحدث لبياناتنا بعد حذفها، وهل تختفي فعلاً من الإنترنت؟


الحذف لا يعني الاختفاء
 
 
عند حذف صورة أو منشور أو ملف، تُزال البيانات عادةً في البداية من الواجهة العامة للمنصة، ما يعني أن الآخرين لن يتمكنوا من الوصول إليها عبر الحساب أو الرابط الأصلي.


لكن ذلك لا يعني بالضرورة حذفها فوراً من جميع أنظمة الشركة، إذ قد تحتفظ المنصات بنسخ منها لفترة محددة ضمن خوادمها لأغراض النسخ الاحتياطي، أو استعادة الخدمة عند حدوث أعطال، أو الالتزام بمتطلبات قانونية وأمنية.


وتختلف مدة الاحتفاظ بالبيانات بحسب سياسة كل منصة ونوع المعلومات.


نسخ خارج السيطرة
 

تزداد صعوبة حذف المحتوى إذا وصل إلى مستخدمين آخرين قبل إزالته، إذ يمكن لأي شخص تنزيل صورة أو فيديو، أو التقاط صورة للشاشة، أو إعادة نشر المحتوى على حساب آخر.


وفي هذه الحالات، لا يؤدي حذف النسخة الأصلية إلى اختفاء النسخ الأخرى المنتشرة على الإنترنت.
 
 
وكلما انتشر المحتوى على نطاق أوسع، أصبح حذفه بالكامل أكثر صعوبة، وقد يتطلب التواصل مع عدة مواقع ومنصات لإزالة النسخ المتبقية.


البيانات قد تبقى في الأرشيف
 

تعتمد الشركات التقنية على أنظمة النسخ الاحتياطي لحماية البيانات من الأعطال والهجمات الإلكترونية وفقدان المعلومات، ولذلك قد تبقى بعض البيانات المحذوفة في هذه الأنظمة مؤقتاً قبل إزالتها نهائياً وفق دورة الحذف المعتمدة.


وقد تحتفظ محركات البحث وخدمات الأرشفة أيضاً بنسخ قديمة من صفحات الويب، ما قد يسمح بالوصول إلى معلومات اختفت من مصدرها الأصلي. كما يمكن أن تبقى مقتطفات من المحتوى القديم ظاهرة في نتائج البحث إلى حين تحديث الفهارس.


فكّر قبل النشر
 
 
تبقى القاعدة الأساسية في العالم الرقمي أن المحتوى المنشور على الإنترنت قد يكون من الصعب محوه بالكامل بعد انتشاره.


لذلك، يُنصح بالتفكير جيداً قبل مشاركة الصور والمعلومات الشخصية والملفات الحساسة. فزر "حذف" يُعد خطوة مهمة لحماية الخصوصية، لكنه لا يعني دائماً نهاية وجود البيانات على الإنترنت. (إرم نيوز)
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