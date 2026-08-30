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أسباب استغناء أبل عن هواتف "آيفون ميني" نهائياً

Lebanon 24
30-08-2026 | 12:34
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أسباب استغناء أبل عن هواتف آيفون ميني نهائياً
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تخلت شركة "أبل" عن هواتف "آيفون ميني" بشكل نهائي واستبدلتها بطرازات أخرى، وذلك لعدة أسباب رئيسية أبرزها:

- ضعف المبيعات: لم تحقق هواتف "ميني" أرقام المبيعات أو الإقبال الجماهيري المتوقع في الأسواق العالمية، حيث فضّل غالبية المستخدمين الهواتف ذات الشاشات الكبيرة.
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- عمر البطارية والأداء: فرض الحجم الصغير للهاتف قيوداً واضحة على مساحة البطارية وسعتها التخزينية للطاقة، مما جعلها أصغر حجماً وأقل عمراً مقارنة بالإصدارات القياسية أو الكبيرة.
- تجربة الوسائط المتعددة: تراجعت جاذبية الهواتف الصغيرة أمام رغبة المستخدمين المتزايدة في الحصول على تجارب مشاهدة أكثر غامرة لمقاطع الفيديو والألعاب، والتي تتطلب شاشات أوسع.
- تغير استراتيجية الشركة: اتجهت "أبل" لتعديل تشكيلة هواتفها والتركيز على الأحجام الكبيرة والمتوسطة البديلة، مثل فئة "بلس" ثم التوجه لاحقاً نحو تصاميم نحيفة جديدة، معتبرة أن الفئات الأخرى تلبي بصورة أفضل احتياجات السوق الحالية.
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