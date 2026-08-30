قبل بدء الرحلة.. 5 إعدادات هامة في "خرائط غوغل" ينصح السائقون بتفعيلها

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يُوصي الخبراء التقنيون السائقين بضرورة ضبط بعض الإعدادات الأساسية في تطبيق "خرائط " قبل الانطلاق في أي رحلة، لضمان تجربة قيادة أكثر سلاسة وأماناً. وتشمل هذه الإعدادات:تخصيص ملف السيارة: يتيح التطبيق تحديد نوع المحرك (بنزين، ديزل، هجين، أو كهربائي) من خلال إعدادات الملاحة، مما يساعد في تحسين دقة معلومات المسار وتوفير خيارات ملائمة للوقود أو محطات الشحن.تنزيل الخرائط دون : تُعد ميزة ضرورية عند القيادة في مناطق ضعيفة التغطية أو أثناء السفر الخارجي، حيث تضمن استمرار عمل التوجيهات الملاحية بغياب اتصال الإنترنت.مشاركة مسار الرحلة: تتيح هذه الميزة مشاركة تفاصيل التقدم ووقت الوصول المتوقع مع العائلة أو الأصدقاء، لزيادة الأمان خلال المسافات الطويلة أو الطرق غير المألوفة.أدوات والوسائط: يمكن ربط التطبيقات الصوتية المفضلة (مثل البودكاست والموسيقى) مباشرة بإعدادات الملاحة لتجنب تشتيت الانتباه بالتنقل بين التطبيقات أثناء القيادة.تحديد وقت المغادرة أو الوصول: تساعد هذه الخاصية في تقدير أوقات الازدحام المروري بدقة بناءً على المواعيد المعتادة، لضمان الوصول إلى الوجهة في الوقت المحدد.