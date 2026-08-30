قبل بدء الرحلة.. 5 إعدادات هامة في "خرائط غوغل" ينصح السائقون بتفعيلها

يُوصي الخبراء التقنيون السائقين بضرورة ضبط بعض الإعدادات الأساسية في تطبيق "خرائط غوغل
" قبل الانطلاق في أي رحلة، لضمان تجربة قيادة أكثر سلاسة وأماناً. وتشمل هذه الإعدادات:
تخصيص ملف السيارة: يتيح التطبيق تحديد نوع المحرك (بنزين، ديزل، هجين، أو كهربائي) من خلال إعدادات الملاحة، مما يساعد في تحسين دقة معلومات المسار وتوفير خيارات ملائمة للوقود أو محطات الشحن.
تنزيل الخرائط دون إنترنت
: تُعد ميزة ضرورية عند القيادة في مناطق ضعيفة التغطية أو أثناء السفر الخارجي، حيث تضمن استمرار عمل التوجيهات الملاحية بغياب اتصال الإنترنت.
مشاركة مسار الرحلة: تتيح هذه الميزة مشاركة تفاصيل التقدم ووقت الوصول المتوقع مع العائلة أو الأصدقاء، لزيادة الأمان خلال المسافات الطويلة أو الطرق غير المألوفة.
أدوات التحكم في تشغيل الموسيقى
والوسائط: يمكن ربط التطبيقات الصوتية المفضلة (مثل البودكاست والموسيقى) مباشرة بإعدادات الملاحة لتجنب تشتيت الانتباه بالتنقل بين التطبيقات أثناء القيادة.
تحديد وقت المغادرة أو الوصول: تساعد هذه الخاصية في تقدير أوقات الازدحام المروري بدقة بناءً على المواعيد المعتادة، لضمان الوصول إلى الوجهة في الوقت المحدد.