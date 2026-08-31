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تكنولوجيا وعلوم

4 طرق لتحويل هاتف أندرويد إلى لابتوب

Lebanon 24
31-08-2026 | 03:23
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4 طرق لتحويل هاتف أندرويد إلى لابتوب
4 طرق لتحويل هاتف أندرويد إلى لابتوب photos 0
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بحسب تقرير نشره موقع "BGR"، يمكن تحويل هاتف أندرويد إلى جهاز كمبيوتر محمول مخصص للإنتاجية من خلال مجموعة من الملحقات البسيطة، مثل حامل الهاتف ولوحة مفاتيح وفأرة، مع إمكانية إضافة شاشة افتراضية عبر نظارات الواقع الممتد (XR). 
 
حامل للهاتف
يعد حامل الهاتف الخطوة الأولى للحصول على تجربة استخدام تشبه الكمبيوتر، إذ يتيح وضع الشاشة في مستوى مناسب للعين بدلاً من الانحناء فوق الهاتف لفترات طويلة.
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ويُفضل اختيار حامل يدعم الوضعين الرأسي والأفقي، إلى جانب التثبيت المغناطيسي. ويمكن استخدام حلقات معدنية أو أغطية متوافقة مع تقنيات مثل MagSafe وQi2 لتثبيت الهاتف.

وتوفر بعض الحوامل إمكانية تعديل زاوية المشاهدة؛ ما يجعلها مناسبة للعمل أو حضور الاجتماعات عبر الإنترنت.

لوحة مفاتيح وفأرة
رغم إمكانية الاعتماد على لوحة المفاتيح الافتراضية وشاشة اللمس، فإن لوحة المفاتيح والفأرة التقليديتين توفران سرعة ودقة أكبر عند كتابة المستندات أو التعامل مع مهام متعددة.

وتناسب لوحات المفاتيح القابلة للطي هذا الاستخدام، لأنها تجمع بين الحجم الكامل وإمكانية حملها داخل حقيبة. كما يمكن توصيل الفأرة بالهاتف عبر bluetooth، أو باستخدام منفذ USB-C في حال كانت سلكية.

وإذا كانت الفأرة تستخدم منفذ USB-A أو جهاز استقبال لاسلكياً، فيمكن الاستعانة بمحول USB-A إلى USB-C.

إضافة موزع USB
يمكن لموزع USB-C توسيع إمكانات الهاتف وتحويل منفذه الواحد إلى عدة منافذ لتوصيل الفأرة ولوحة المفاتيح ووحدات التخزين وغيرها من الملحقات.

وتوفر بعض الموزعات أيضاً منفذ HDMI لعرض محتوى الهاتف على شاشة خارجية بدقة تصل إلى 4K، إلى جانب منفذ Ethernet للحصول على اتصال إنترنت أكثر استقراراً أثناء مكالمات الفيديو والاجتماعات.

كما يمكن أن يتضمن الموزع منفذ USB-C مخصصاً لتمرير الطاقة وشحن الهاتف أثناء استخدام الملحقات.

نظارات الواقع الممتد بدلاً من الشاشة
تدعم بعض الهواتف الرائدة ما يعرف بـ"وضع سطح المكتب"، الذي يحول واجهة أندرويد إلى تجربة أقرب إلى الكمبيوتر، لكنه يتطلب عادةً شاشة خارجية.

وهنا يمكن لنظارات الواقع الممتد (XR) أن تكون بديلاً أكثر قابلية للحمل. وتضم هذه النظارات شاشات مدمجة تعرض المحتوى أمام عينَي المستخدم، ما يسمح باستخدامها مع الهاتف كأنها شاشة كبيرة.

وتوفر بعض الطرز معدلات تحديث مرتفعة ومكبرات صوت مدمجة، لكنها تظل أكثر تكلفة من الملحقات التقليدية.

وبهذه الأدوات، يمكن للهاتف أن يتحول من جهاز للاتصال والترفيه إلى محطة عمل متنقلة قادرة على تنفيذ المهام اليومية، خصوصاً لمن يعتمدون على أعمال خفيفة ولا يحتاجون إلى القوة الحاسوبية الكاملة التي توفرها أجهزة الكمبيوتر المحمولة.
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