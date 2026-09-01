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تكنولوجيا وعلوم

تحديث جديد لـ"ويندوز 11" يتسبب بتعطل بعض وظائفه!

Lebanon 24
01-09-2026 | 04:00
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تحديث جديد لـويندوز 11 يتسبب بتعطل بعض وظائفه!
تحديث جديد لـويندوز 11 يتسبب بتعطل بعض وظائفه! photos 0
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قامت شركة "مايكروسوفت" بإطلاق تحديث جديد لنظام "ويندوز 11" كان من المفترض أن يحسّن أداء النظام، لكنه تسبب بدلا من ذلك في ظهور مشكلات وتعطّل بعض وظائفه.
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إذ يتسبب التحديث في إفساد الخطوط، وإخفاء مؤشر الفأرة، وتعطيل عدد من الإعدادات الأساسية الأخرى، بما في ذلك خلفية سطح المكتب. وتعلم "مايكروسوفت" بهذه المشكلات، لكنها لم تصدر حتى الآن تصحيحا لمعالجتها.

ويتسبب تحديث جديد لنظام "ويندوز 11" في حدوث مشكلات بمؤشر الفأرة، إذ قد يتغير حجمه أو لونه، أو حتى يختفي تماما.

والمقصود هو التحديث الاختياري الذي يحمل الرمز KB5120998. وبعد تثبيته، اكتشف المستخدمون، إلى جانب مشكلات المؤشر، خللا آخر يتمثل في إعادة ضبط إعدادات خلفية سطح المكتب في كل مرة يُعاد فيها تشغيل الجهاز.

كما لاحظ العديد من المستخدمين ظهور خلفية سوداء بدلا من الصورة التي اختاروها لسطح المكتب، إذ تتحول الخلفية تلقائيا إلى لون أسود موحد، ولا تؤدي إعادة تعيين الصورة إلى حل المشكلة. وحتى إعادة تشغيل الكمبيوتر، وهي إحدى الخطوات التقليدية لاستكشاف مشكلات "ويندوز" وإصلاحها، قد تؤدي إلى اختفاء الصورة من سطح المكتب واستبدالها بخلفية سوداء.

إلى جانب المشكلات المذكورة، واجه بعض المستخدمين صعوبات في عرض خطوط النظام، إذ أصبحت تظهر بصورة ضبابية، كما توقف البحث في مجلدات النظام عن العمل لدى بعض المستخدمين.

وأعلنت شركة "مايكروسوفت" أنها على علم بهذه المشكلات وأنها تحقق فيها.(روسيا اليوم)
 
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