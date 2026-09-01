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تكنولوجيا وعلوم

معركة جديدة بين الموسيقى والذكاء الاصطناعي.. ماذا يحدث داخل Claude؟

Lebanon 24
01-09-2026 | 16:00
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معركة جديدة بين الموسيقى والذكاء الاصطناعي.. ماذا يحدث داخل Claude؟
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صعّدت شركات كبرى في مجال نشر الموسيقى مواجهتها مع شركات الذكاء الاصطناعي، بعدما أقام عدد من أبرز ناشري الموسيقى، بينهم شركتان تابعتان لـSony Music Publishing وWarner Chappell Music، دعوى قضائية ضد شركة أنثروبيك، متهمين إياها بالحصول بصورة غير قانونية على عشرات الآلاف من المؤلفات الموسيقية واستخدامها في تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي Claude.

ورفضت أنثروبيك هذه الاتهامات، مؤكدة أنها ستدافع عن نفسها بقوة أمام القضاء.

وتأتي الدعوى في ظل تصاعد الخلاف بين صناعة الموسيقى ومطوري الذكاء الاصطناعي، مع سعي أصحاب حقوق الملكية الفكرية إلى إلزام الشركات بالحصول على تراخيص لاستخدام أعمالهم، بما يضمن موافقتهم والحصول على مقابل مالي.

اتهامات بجمع محتوى مقرصن

 
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ولم تستهدف الدعوى شركة أنثروبيك وحدها، بل شملت أيضاً الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك داريو أمودي، والمؤسس المشارك بنيامين مان، إذ يتهمهما المدعون بالمشاركة في عملية واسعة لجمع أعمال محمية بحقوق النشر عبر شبكات التورنت ومن الإنترنت، واستخدامها لاحقاً في تطوير Claude.

وتتعلق الحقوق محل النزاع أساساً بالمؤلفات الموسيقية، بما يشمل كلمات الأغاني والألحان والنوتات الموسيقية، وليس التسجيلات الصوتية النهائية فحسب.

ووفقاً للمدعين، حمّل مان أكثر من 5 ملايين كتاب مقرصن باستخدام بروتوكول BitTorrent، بينما حصل موظفون في أنثروبيك على نحو مليوني كتاب إضافي من مكتبة Pirate Library Mirror.

كما اتهم ناشرو الموسيقى الشركة بجمع كلمات أغنيات من خدمات مرخصة، من بينها Musixmatch وLyricFind، من دون الحصول على تصريح يسمح باستخدامها في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

وتضم قائمة الأعمال المذكورة في الدعوى عدداً من الأغنيات الشهيرة، بينها All I Want for Christmas Is You وEye of the Tiger وLivin’ on a Prayer وHallelujah وUptown Funk، إضافة إلى أغنية Paper Rings لتايلور سويفت.

اتهامات بإعادة إنتاج كلمات الأغاني

 

ولا تقتصر الاتهامات على الطريقة التي جمعت بها بيانات التدريب، إذ يقول ناشرو الموسيقى إن Claude قادر على إنتاج أجزاء من كلمات الأغنيات بصورة مطابقة أو شديدة التشابه مع الأعمال الأصلية.

كما يزعمون أن الإجراءات التي وضعتها أنثروبيك لمنع النموذج من إنتاج المحتوى المحمي يمكن تجاوزها من خلال إعادة صياغة الأوامر المقدمة إليه.

وطلب المدعون إحالة القضية إلى هيئة محلفين، وإلزام أنثروبيك بدفع تعويضات تصل إلى 150 ألف دولار عن كل عمل يثبت انتهاكه عمداً، إضافة إلى ما يصل إلى 25 ألف دولار عن كل واقعة تتعلق بإزالة معلومات إدارة حقوق النشر.

كما يطالبون الشركة بالكشف عن مصادر بيانات التدريب والبيانات المستخدمة، وإتلاف النسخ التي جرى الحصول عليها بصورة غير قانونية.

قضية الكتب تمهّد لمواجهة جديدة

 

وتستند الدعوى جزئياً إلى قضية Bartz، التي رفعها عدد من المؤلفين ضد أنثروبيك بسبب استخدام كتبهم في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

وفي حزيران 2025، ميّز قاضٍ أميركي بين استخدام الكتب في تدريب النماذج وبين الطريقة التي حصلت بها الشركة عليها. واعتبر أن تدريب النموذج باستخدام نسخ تم الحصول عليها بصورة قانونية يمكن، في ظروف معينة، أن يندرج ضمن مبدأ الاستخدام العادل، لكنه رأى أن إنشاء مكتبة دائمة من نسخ مقرصنة لا يصبح قانونياً لمجرد استخدامها لاحقاً في تطوير الذكاء الاصطناعي.

وعقب ذلك، توصلت أنثروبيك إلى تسوية بقيمة 1.5 مليار دولار مع المؤلفين.

ويستند ناشرو الموسيقى إلى هذه القضية للتأكيد على أن النزاع لا يتعلق فقط بمدى قانونية تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، وإنما أيضاً بمصدر البيانات والطريقة التي حصلت بها الشركات عليها. وحتى في حال اعتبرت المحكمة عملية التدريب استخداماً تحويلياً، فإن الحصول على نسخ مقرصنة قد يشكل، وفقاً للمدعين، انتهاكاً مستقلاً لحقوق النشر.

مواجهة سابقة بين أنثروبيك وصناعة الموسيقى

 

ولا تُعد الدعوى الحالية أول مواجهة بين أنثروبيك وقطاع الموسيقى، إذ سبق أن رفعت Universal Music Publishing Group وConcord Music Group وABKCO دعوى ضد الشركة، اتهمت فيها Claude بإعادة إنتاج كلمات أغنيات محمية بحقوق النشر من دون ترخيص.

وفي تموز 2026، قدمت الشركات شكوى معدلة ركزت على قدرة Claude على توليد كلمات مطابقة أو شديدة القرب من الأعمال الأصلية، إضافة إلى مدى فعالية الضوابط التي وضعتها أنثروبيك لمنع ذلك.

لكن الدعوى الجديدة تتوسع لتشمل جوانب أخرى، أبرزها مصادر بيانات التدريب وطريقة الحصول عليها وتخزينها واستخدامها، كما تستهدف أمودي ومان شخصياً في بعض الاتهامات المتعلقة بقرارات جمع المحتوى.

أنثروبيك ليست الشركة الوحيدة

 

وتواجه شركات أخرى في مجال الذكاء الاصطناعي دعاوى مماثلة من صناعة الموسيقى، من بينها منصة Suno لتوليد الأغنيات، التي رفعت ضدها في يونيو/حزيران 2024 شركات تسجيل تابعة لـUniversal Music Group وSony Music Entertainment وWarner Music Group، متهمة إياها باستخدام تسجيلات محمية بحقوق النشر لتدريب نماذجها من دون ترخيص.

وتدافع Suno عن ممارساتها بالقول إن تدريب نماذجها يمثل استخداماً تحويلياً يندرج ضمن مبدأ الاستخدام العادل، كما طلبت منع Sony وUniversal من توسيع نطاق القضية ليشمل أكثر من 61 ألف تسجيل إضافي، وسعت إلى إبقاء بعض تفاصيل بيانات التدريب سرية بحجة حماية معلوماتها التنافسية.

وفي تشرين الثاني 2025، خرجت Warner من القضية بعد التوصل إلى تسوية وشراكة ترخيص مع Suno، بينما واصلت Sony وUniversal الإجراءات القضائية.

وتعكس هذه القضايا تصاعد الضغوط القانونية على شركات الذكاء الاصطناعي للكشف عن مصادر بياناتها، والاتجاه نحو نماذج تدريب تعتمد على تراخيص واضحة وتعويض أصحاب الحقوق، بدلاً من استخدام محتوى جرى جمعه من الإنترنت من دون موافقة أصحابه.

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