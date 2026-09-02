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تكنولوجيا وعلوم

هذه ألوان هاتف آيفون 18 برو.. تسريبات تكشف

Lebanon 24
02-09-2026 | 01:43
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هذه ألوان هاتف آيفون 18 برو.. تسريبات تكشف
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تتحضر شركة "أبل" للكشف رسميًا عن تفاصيل الجيل الجديد من هواتف آيفون خلال حدث أيلول الجاري. 

ويبدو أن ألوان الهواتف الجديدة ستكون من أبرز المفاجآت المنتظرة، بعدما ظهرت معلومات جديدة تتحدث عن تشكيلة مختلفة عما تم تداوله خلال الفترة الماضية.

وبحسب تسريب جديد من حساب Fixed Focus Digital على منصة Weibo، قد تطلق "أبل" هواتف iphone 18 Pro بثلاثة ألوان هي الكرزي الداكن "العنابي"، والأزرق السماوي، والأسود.
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ويختلف هذا التسريب عن تقارير سابقة تحدثت عن إمكانية طرح نسخة باللون الفضي، إلى جانب الألوان الجديدة.

ويشير المسرب إلى أن اللون الفضي "على الأرجح" لن يكون ضمن الخيارات النهائية، موضحًا في منشور لاحق أنه لم يرَ أدلة تؤكد وجوده في التشكيلة الجديدة.

وفي حال صحت هذه المعلومات، فقد تقدم أبل مجموعة ألوان جديدة بالكامل لهواتف iPhone 18 Pro، بدلًا من الاعتماد على تشكيلة ألوان iPhone 17 Pro السابقة.

أما اللون الأزرق السماوي، فهو ليس جديدًا تمامًا على أبل؛ إذ سبق أن استخدمته الشركة في بعض إصدارات iPhone Air وMacBook Air. 

ويتميز اللون بدرجة فاتحة جدًا تجعله يبدو قريبًا من الفضي تحت الإضاءة العادية، وهو ما قد يجعله خيارًا جذابًا لمن يفضلون المظهر الفضي.

ويحظى اللون الأسود باهتمام خاص، خصوصًا بعدما شعر عدد من مستخدمي iPhone 17 Pro بخيبة أمل بسبب غياب خيار أسود أو رمادي فلكي ضمن الألوان المتاحة.

وفي حال تأكد التسريب، ستكون عودة الأسود إلى iPhone 18 Pro من أبرز التغييرات التي قد ترضي شريحة كبيرة من المستخدمين.(إرم نيوز)
 
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