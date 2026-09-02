إحذروا.. هذه العادات اليومية تجعل هاتفكم مرتعا للجراثيم

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حذر الأستاذ المساعد لوتي تاجوري من جامعة "بوند" من أن عادات استخدام في المرحاض والمطبخ وأثناء تناول الطعام تهيئ ظروفا مثالية لتلوثه بالكائنات الدقيقة.وقال في تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية: "من أكثر العادات شيوعًا استخدام الهواتف المحمولة في دورات المياه". وأشار إلى أن دراسة أُجريت بين المستخدمين العاديين أظهرت أن نحو 80% من الأشخاص يأخذون هواتفهم معهم إلى المرحاض.وأضاف تاجوري: "عندما تدخل، مثلًا، مرحاضا عاما، تلمس أصابعك مختلف الأسطح، ثم تلمس هاتفك المحمول. وبالتالي، فإن كل ما لمسته هناك ينتقل في نهاية المطاف إلى هاتفك. وفضلا عن ذلك، فإن عملية سحب المياه في المرحاض تولّد ما يُعرف بـ"تأثير السحابة المتطايرة"، حيث يمكن للقطيرات الدقيقة جدا أن تنتشر في الجو وتصل إلى الهاتف الموضوع بجوارك".وأشار إلى عادة إشكالية أخرى، وهي استخدام الهاتف الذكي أثناء الطهي وخلال الجلوس إلى مائدة الطعام.وقال: "عندما تأكل وتستخدم هاتفك المحمول في الوقت نفسه، فإنك تزوّد الكائنات الدقيقة الموجودة على سطحه بعناصر غذائية. فإذا سقطت، مثلا، فتات خبز على الهاتف، فأنت بذلك تطعم هذه الكائنات الدقيقة. ويضاف إلى ذلك الرطوبة والحرارة؛ فأثناء المكالمة، تنتقل قطرات صغيرة من اللعاب إلى الهاتف الذكي، فضلا عن أنه يسخن أثناء الاستخدام أو أثناء وجوده في جيبك".وأوضح تاجوري أن "هذه العوامل الثلاثة تعمل معا. ولهذا السبب نقول إن الهواتف المحمولة هي فنادق خمس نجوم للكائنات الدقيقة".ووجّه العالم اهتماما خاصا إلى العاملين الذين يحضّرون الطعام أو يقدّمونه ويستخدمون هواتفهم الذكية في الوقت نفسه. وأشار إلى أنه في مثل هذه الحالات، حتى القفازات لا تمنع التلوث المتبادل إذا لمس الشخص هاتفه بها، ثم عاد إلى التعامل مع المواد الغذائية.(روسيا اليوم)