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تكنولوجيا وعلوم

ثُلاثي الطي.. هواوي تكشف عن الجيل الثاني من هاتف Mate XT 2

Lebanon 24
03-09-2026 | 04:00
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ثُلاثي الطي.. هواوي تكشف عن الجيل الثاني من هاتف Mate XT 2
ثُلاثي الطي.. هواوي تكشف عن الجيل الثاني من هاتف Mate XT 2 photos 0
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قامت شركة هواوي رسمياً بالكشف عن الجيل الثاني من هاتفها ثلاثي الطي "Huawei Mate XT 2" قبل موعد إطلاقه المنتظر، مع اعتماد تصميم مُعاد بالكامل لآلية الطي، متخلية عن أسلوب الطي المكشوف على شكل حرف Z المستخدم في الجيل الأول "Mate XT".
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ويعتمد هاتف Mate XT 2 بدلاً من ذلك على آلية طي داخلي على شكل حرف G تشبه تصميم galaxy Z TriFold، بحيث ينطوي كلا الجزأين الخارجيين فوق الجزء الأوسط من الجهاز، مما يضمن حماية الشاشة المرنة الكبيرة بالكامل داخل الهيكل عند إغلاقه.

وأضافت هواوي شاشة غطاء خارجية منفصلة للاستخدام اليومي كهاتف تقليدي، مزودة بفتحة علوية على شكل حبة دواء "Pill-shaped" تضم الكاميرات الأمامية ومستشعرات متطورة يرجح تخصيصها للتعرف على الوجه.

وتظهر الصور الرسمية أيضاً وحدة كاميرات خلفية بتصميم ثماني الأضلاع محاطة بإطار معدني بارز، إلى جانب شعاري Huawei وUltimate Design بمحاذاة عمودية، وقد استعرضت الشركة الهاتف بلون أرجواني داكن مع لمسات معدنية متناسقة.

ورغم تحفظ هواوي على الكشف عن المواصفات التقنية التفصيلية حتى الآن، تشير التسريبات إلى تزويد الجهاز بمعالج Kirin أحدث، وبطارية بسعة تقارب 6,000 مللي أمبير، وترقيات في منظومة الكاميرات الخلفية. (إرم نيوز)




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