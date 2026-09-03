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تكنولوجيا وعلوم

ميزات جديدة تدخل عالم تيك توك...ما هي؟

Lebanon 24
03-09-2026 | 14:04
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ميزات جديدة تدخل عالم تيك توك...ما هي؟
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أعلن تطبيق "تيك توك" طرح مجموعة جديدة من الميزات في قسم التعليقات، تشمل التعليقات الصوتية، والاستطلاعات، وتعليقات الصور المتعددة، إضافة إلى تعليقات "Live Photo"، في خطوة تهدف إلى زيادة التفاعل بين المستخدمين.
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وتتيح المزايا الجديدة للمستخدمين التفاعل داخل التعليقات بطريقة تتجاوز الكتابة التقليدية، فيما تسعى المنصة إلى تحويل قسم التعليقات إلى مساحة للنقاش والتفاعل، وليس مجرد مكان لترك ردود الفعل على مقاطع الفيديو.

وتسمح ميزة التعليقات الصوتية للمستخدمين بتسجيل رسالة صوتية تصل مدتها إلى دقيقة، من خلال الضغط على أيقونة الميكروفون داخل خانة التعليقات، ثم يمكن لأي مستخدم الاستماع إليها.

وأوضحت "تيك توك" أن التعليقات الصوتية تخضع لإرشادات المجتمع نفسها المطبقة على باقي المحتوى، فيما تستخدم المنصة أدوات آلية وبشرية، إلى جانب تحويل الكلام إلى نص، لرصد المحتوى المخالف وإزالته.

وتبدأ المنصة طرح التعليقات الصوتية عالمياً خلال الشهر المقبل للمستخدمين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً وما فوق.

كما أصبح بإمكان منشئي المحتوى إضافة استطلاعات رأي عند التعليق على مقاطع الفيديو الخاصة بهم، وهي ميزة كانت متاحة سابقاً لبعض المستخدمين وأصبحت الآن متوفرة عالمياً.

ويمكن استخدام الاستطلاعات للتصويت على فكرة الفيديو المقبل، أو اختيار الملابس، أو تحديد ما سيتم طهيه، وغيرها من الخيارات. ويستطيع منشئ المحتوى طرح ما يصل إلى خمسة خيارات، وتحديد مدة الاستطلاع، ومتابعة النتائج مباشرة من قسم التعليقات.

وفي تحديث آخر، أصبح بإمكان المستخدمين إضافة ما يصل إلى تسع صور في تعليق واحد، بعدما كان مسموحاً بإضافة صورة واحدة فقط في كل مرة.

كما أتاحت المنصة تعليقات "Live Photo"، التي تمنح المستخدمين إمكانية مشاركة لقطة قصيرة متحركة تتيح للآخرين مشاهدة لمحة سريعة عن اللحظة قبل عرض الصورة كاملة.

وأصبحت تعليقات "Live Photo" متاحة عالمياً، فيما سيتم طرح تعليقات الصور المتعددة عالمياً خلال الشهر المقبل.
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