تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

أي السيارات الكهربائية تتدهور بطارياتها أسرع؟

Lebanon 24
03-09-2026 | 16:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
أي السيارات الكهربائية تتدهور بطارياتها أسرع؟
أي السيارات الكهربائية تتدهور بطارياتها أسرع؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أطلقت شركة نمساوية أكبر دراسة مستقلة في العالم حول حالة بطاريات السيارات الكهربائية المستعملة، بالاستناد إلى بيانات مركبات خضعت لاختبارات مستقلة لتحديد الحالة الفعلية للبطارية.

وتعتمد الدراسة، التي أعدتها شركة AVILOO، على بيانات سيارات كهربائية مستعملة خضعت لاختبار AVILOO FLASH Test، الذي يستخدم نماذج مدرّبة لحساب مستوى صحة البطارية.

وتقيس الدراسة الحالة الوسيطة لصحة البطارية (State of Health) لكل طراز عند ثلاث مسافات رئيسية: 50 ألف كيلومتر، و100 ألف كيلومتر، و150 ألف كيلومتر، إلى جانب تحديد نطاق الحالة المتوقع أن يشمل 99% من السيارات عند كل مرحلة.
Advertisement

وتشير نتائج الدراسة إلى أن بطاريات السيارات الكهربائية تتدهور بوتيرة أبطأ مما توحي به بعض المخاوف الشائعة حول سرعة تلفها، إلا أن البيانات تكشف في المقابل عن فوارق كبيرة في عمر البطاريات بين الطرازات، وحتى بين السيارات من الطراز نفسه.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة AVILOO ماركوس بيرغر إن المتوسطات قد تخفي فروقاً مهمة، موضحاً أن اختلاف صحة البطارية بنسبة تتراوح بين 10 و15% يمكن أن ينعكس بشكل مباشر على مدى قيادة السيارة، وقيمتها السوقية، ومدى الاعتماد عليها.

وأضاف أن معرفة الموقع الفعلي لبطارية سيارة معينة ضمن هذا النطاق لا يمكن أن تتم بدقة من دون إجراء اختبار مستقل.

وتعتزم AVILOO نشر تقريرها المعتمد حول بطاريات السيارات الكهربائية مرتين سنوياً، بهدف توفير صورة مستقلة وعالمية عن أداء البطاريات في السيارات المستعملة، يستفيد منها المشترون والأُسطول وشركات التأمين وغيرها من الجهات في السوق.
مواضيع ذات صلة
حرب إيران تسرّع التحول إلى السيارات الكهربائية
lebanon 24
Lebanon24
04/09/2026 01:59:37 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا يحدث للسيارة الكهربائية عند وصول البطارية إلى 0%؟
lebanon 24
Lebanon24
04/09/2026 01:59:37 Lebanon 24 Lebanon 24
"سيارات كهربائية" تشعل خلافا كبيرا داخل مدارس السوق في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
04/09/2026 01:59:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الطلب على السيارات الكهربائية يرتفع مجددًا.. فمن يقود السباق؟
lebanon 24
Lebanon24
04/09/2026 01:59:37 Lebanon 24 Lebanon 24

وقال الرئيس

ماركوس بيرغ

طاريا

بيرة

سافا

بالا

بيرغ

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
14:04 | 2026-09-03
Lebanon24
12:44 | 2026-09-03
Lebanon24
10:16 | 2026-09-03
Lebanon24
09:08 | 2026-09-03
Lebanon24
07:00 | 2026-09-03
Lebanon24
04:00 | 2026-09-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24