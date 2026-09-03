أي السيارات الكهربائية تتدهور بطارياتها أسرع؟

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أطلقت شركة نمساوية أكبر دراسة مستقلة في العالم حول حالة بطاريات السيارات الكهربائية المستعملة، بالاستناد إلى بيانات مركبات خضعت لاختبارات مستقلة لتحديد الحالة الفعلية للبطارية.وتعتمد الدراسة، التي أعدتها شركة AVILOO، على بيانات سيارات كهربائية مستعملة خضعت لاختبار AVILOO FLASH Test، الذي يستخدم نماذج مدرّبة لحساب مستوى صحة البطارية.وتقيس الدراسة الحالة الوسيطة لصحة البطارية (State of Health) لكل طراز عند ثلاث مسافات رئيسية: 50 ألف كيلومتر، و100 ألف كيلومتر، و150 ألف كيلومتر، إلى جانب تحديد نطاق الحالة المتوقع أن يشمل 99% من السيارات عند كل مرحلة.وتشير نتائج الدراسة إلى أن بطاريات السيارات الكهربائية تتدهور بوتيرة أبطأ مما توحي به بعض المخاوف الشائعة حول سرعة تلفها، إلا أن البيانات تكشف في المقابل عن فوارق كبيرة في عمر البطاريات بين الطرازات، وحتى بين السيارات من الطراز نفسه.التنفيذي لشركة AVILOO ماركوس بيرغر إن المتوسطات قد تخفي فروقاً مهمة، موضحاً أن اختلاف صحة البطارية بنسبة تتراوح بين 10 و15% يمكن أن ينعكس بشكل مباشر على مدى قيادة السيارة، وقيمتها السوقية، ومدى الاعتماد عليها.وأضاف أن معرفة الموقع الفعلي لبطارية سيارة معينة ضمن هذا النطاق لا يمكن أن تتم بدقة من دون إجراء اختبار مستقل.وتعتزم AVILOO نشر تقريرها المعتمد حول بطاريات السيارات الكهربائية مرتين سنوياً، بهدف توفير صورة مستقلة وعالمية عن أداء البطاريات في السيارات المستعملة، يستفيد منها المشترون والأُسطول وشركات التأمين وغيرها من الجهات في السوق.