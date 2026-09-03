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تكنولوجيا وعلوم

روبوت صغير قد يغيّر طريقة صناعة الروبوتات

Lebanon 24
03-09-2026 | 23:00
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أطلقت شركة التكنولوجيا الصينية Zeroth روبوتاً بشرياً مدمجاً يحمل اسم Bridge، إلى جانب منصة OpenBridge مفتوحة المصدر، في خطوة تهدف إلى تسهيل تطوير مهارات وقدرات جديدة للروبوتات.
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وتصف الشركة روبوت Bridge بأنه أول روبوت مجسّد يعتمد على الذكاء الاصطناعي بصورة أصلية، إذ يجمع بين بنية مادية وبرمجية مصممة للتفاعل مع العالم الحقيقي، بدلاً من الاعتماد على حركات ثابتة ومبرمجة مسبقاً.

وتقول الشركة، التي تتخذ من سوتشو مقراً لها، إن المنصة صُممت لتوفير بيئة متكاملة لتطوير الروبوتات، من خلال هيكل بشري صغير، وبنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وواجهات مفتوحة للمطورين.

وأصبحت الدفعة الأولى من نسخة Bridge Geek Edition متاحة للشراء، ما يمنح المطورين والباحثين إمكانية الوصول إلى منصة الشركة الجديدة في مجال الروبوتات المجسّدة.

كما أطلقت Zeroth برنامج Bridge Builder، الذي يدعو المطورين من مختلف أنحاء العالم إلى ابتكار قدرات ومهارات جديدة للروبوتات والمساهمة بها ضمن منظومة OpenBridge مفتوحة المصدر.

ويأتي المشروع في إطار توجه متزايد نحو جعل الروبوتات أكثر قدرة على التعلم والتكيف مع المهام والبيئات المختلفة، بدلاً من اقتصارها على تنفيذ مجموعة محددة من الأوامر المبرمجة مسبقاً.
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