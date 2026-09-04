أمر قضائي مؤقت يمنع شركة ناشئة من استخدام اسم "تويتر".. هذه تفاصيله

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نجحت شركة "إكس " المملوكة لرجل الأعمال ، بإقناع أحد القضاة في ولاية الأميركية بإصدار أمر قضائي مؤقت، يمنع شركة ناشئة في مجال التواصل الاجتماعي من استخدام اسم " " والعلامات التجارية الأخرى المرتبطة به لمنصتها.وقال القاضي الاتحادي كولم كونولي، إن منصة "إكس" من المرجح أن تثبت أن استخدام "أوبريشن بلوبيرد" لاسم تويتر قد يربك المستخدمين وينتهك علامتها التجارية، ورفض حجة الشركة الناشئة بأن "إكس" تخلت عن حقوقها في علامة تويتر، عندما أعاد تسمية المنصة بعد الاستحواذ عليها مقابل 44 مليار دولار عام 2022.وقال كونولي أيضا إن "إكس" تخلت عن حقوقها في كلمة "تويت" أي "تغريدة" وشعار الطائر الأزرق الخاص بتويتر، مستشهدا بتصريحات سابقة لماسك قال فيها إن إكس ستودع "جميع الطيور"، وإنها ستقوم "بإزالة شعار تويتر من المبنى باستخدام مشاعل ".وطلبت "أوبريشن بلوبيرد"، التي تتخذ مقرها ، من والعلامات التجارية الأميركي في ديسمبر الماضي إلغاء العلامات التجارية الاتحادية الخاصة باسم تويتر والمملوكة لإكس، قائلة إن الشركة تخلت عنها.وأضافت أنها تريد استخدام العلامات لمنصة منافسة، وتقدمت بشكل منفصل بطلب لتسجيل علامتها الخاصة باسم تويتر.ورفعت "إكس" دعوى قضائية ضد "بلوبيرد" في وقت لاحق من الشهر نفسه، قائلة في دعواها إن علامتها التجارية "تويتر" لا تزال "حية وبحالة جيدة" و"ليست متاحة لمن يريد الاستيلاء عليها"، وإن محاولة أوبريشن بلوبيرد "سرقة" الاسم تشكل انتهاكا للعلامة التجارية.ووافق القاضي كونولي على طلب "إكس" إصدار أمر قضائي مؤقت يمنع "بلوبيرد" من استخدام العلامات اللفظية الخاصة باسم "تويتر" خلال نظر القضية، بعد أن خلص إلى أن ادعاءات "إكس" بشأن انتهاك العلامة التجارية يرجح أن تنجح.