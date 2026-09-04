هذه مواصفات ساعة هواوي الذكية Huawei Watch D3

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بينت تسريبات حديثة ان ساعة الذكية Huawei Watch D3 تتضمن عددا من التحديثات من أهمها أنها ذات تصميم أنحف وشاشة أكبر وأكثر سطوعا.وبحسب موقع Unlimit-Tech، تقيس الساعة ضغط على مدار 24 ساعة، وقبل وبعد الرياضة، وتحتوي تحسينات في تتبع الصحة.وقد انخفضت السماكة في الساعة المرتقبة من نحو 13.3 إلى 11.3 ملم، بينما ارتفع حجم الشاشة من 1.82 إلى 1.92 بوصة، وارتفع السطوع من نحو 1500 إلى 3000 شمعة.وتركز ساعة هواوي الذكية بشكل أساسي على مراقبة ضغط الدم، وتأتي كجيل جديد من سلسلة Watch D الصحية.وتستخدم الساعة آلية مختلفة عن معظم الساعات الذكية؛ إذ تحتوي على وسادة هوائية قابلة للنفخ ومضخة صغيرة داخل السوار، بحيث تقيس ضغط الدم بطريقة تعتمد على مبدأ القياس التقليدي، بدلا من مجرد تقدير الضغط بالاعتماد على المستشعرات الضوئية.ومن أبرز مواصفات الساعة:مراقبة ضغط الدم لمدة 24 ساعة: يمكن للساعة إجراء قياسات دورية تلقائيا، بما في ذلك أثناء النوم، بهدف تكوين صورة أكثر شمولية لتغيرات الضغط خلال اليوم والليل.الشاشة: LTPO AMOLED بحجم 1.92 بوصة، مع سطوع يصل إلى 3000 شمعة.السماكة: 11.3 ملم، أي أن الساعة أنحف من Watch D2 التي تبلغ سماكتها نحو 13.3 ملم.البطارية: سعة 540mAh، وتصل مدة التشغيل إلى 6 أيام وفقا للمواصفات المنشورة.المستشعرات الصحية: معدل ضربات القلب، الأكسجين في الدم SpO2، تخطيط القلب ECG، ودرجة حرارة الجلد، إضافة إلى قياس ضغط الدم.الرياضة: تتضمن وظائف لتتبع النشاط والتمارين، مع إمكانية الاستفادة من بيانات ضغط الدم أثناء النشاط.الألوان: تتوفر الساعة بثلاثة خيارات لونية رئيسية: الأسود، الأبيض، الذهبي/ذهبي .(إرم نيوز)