أدوات تفاعلية جديدة من "تيك توك".. تعرّفوا إليها

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أطلقت منصة "تيك توك" مجموعة من الأدوات الجديدة التي تهدف إلى تحسين تجربة المستخدمين، تشمل تعليقات صوتية، واستطلاعات رأي، وإمكانية نشر صور متعددة في التعليقات.وستصبح التعليقات الصوتية (Voice Comments) متاحة قريبا للمستخدمين عاما، حيث تتيح لهم تسجيل رسائل صوتية تصل مدتها إلى 60 ثانية تحت أي فيديو، ويمكن لأي شخص النقر عليها للاستماع.ورغم أن هذه الميزة قد تكون إضافة ممتعة، إلا أنها قد تحول قسم التعليقات إلى فوضى، وهو ما سيظهر مع الوقت.كما تُتيح المنصة للمبدعين إمكانية إنشاء استطلاعات رأي (Comment Polls) في التعليقات على منشوراتهم، مع إمكانية عرض ما يصل إلى 5 خيارات، وتتبع النتائج مباشرة في قسم التعليقات.وهذه الميزة متاحة حاليا للمستخدمين حول العالم، بعد أن كانت المنصة قد جربت فكرة مشابهة عبر الملصقات (Stickers) وأثناء البث المباشر.أما التحديثات الثالثة فتتعلق بالتعليقات المصورة، حيث يمكن للمستخدمين الآن تحميل الصور الحية (Live Photos) من ألبوم الكاميرا، وهي صور تحتوي على حركة وصوت لبضع قبل وبعد التقاط الصورة، وهذه الميزة متاحة حاليا. كما ستزيد المنصة عدد الصور التي يمكن نشرها في تعليق واحد إلى 9 صور على شكل صورة متتالية (Carousel)، على أن تطرح خلال الشهر المقبل.(روسيا اليوم)