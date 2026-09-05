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تكنولوجيا وعلوم

التحقيق في مطابقة سيارة "سايبركاب" من تيسلا لمعايير السلامة

Lebanon 24
05-09-2026 | 04:00
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التحقيق في مطابقة سيارة سايبركاب من تيسلا لمعايير السلامة
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قررت "هيئة سلامة السيارات" الأميركية فتح تحقيق في سيارة الأجرة ذاتية القيادة "سايبركاب" التي تنتجها شركة "تسلا"، مثيرة تساؤلات حول كيفية استنتاج الشركة بأن سيارة من دون مقود أو دواسات أو مرايا تلبي معايير السلامة الفيدرالية.
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وأعلنت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة مؤخرا أنها ستدرس الإجراءات والبيانات الفنية التي اعتمدت عليها تيسلا عند مصادقتها على معايير هذه السيارة ذات المقعدين.

وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من بدء "تسلا" نشر سيارات "سايبركاب" بشكل تجاري في أوستن بولاية تكساس، عقب حفل إطلاق السيارة.

وأشادت تيسلا بما وصفته استخدام المركبة بسهولة وأمان من قبل ذوي الاحتياجات الخاصة، معتبرة أن "سايبركاب" تتيح للجميع وسائل نقل نظيفة وغير ملوثة.

وفي الولايات المتحدة، تصادق شركات صناعة السيارات بنفسها على مطابقة مركباتها للمعايير الفيدرالية. 

وكانت "تسلا" قد أبلغت الإدارة الوطنية لسلامة المرور بأنها صادقت على "سايبركاب" باعتبارها تستوفي جميع المعايير المعمول بها، وأنها تخطط لتوسيع نطاق نشر هذه السيارة ليشمل المزيد من المواقع.

وأعلنت الإدارة الوطنية أنها ستقيّم مدى اعتماد تلك المصادقة على تقديرات تيسلا الخاصة بأن معايير معينة لا حاجة لتطبيقها على سيارة تفتقر إلى أدوات تحكم يدوية مثبتة بشكل دائم.
 
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