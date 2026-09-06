غوغل تنقل ميزة من آيفون إلى هواتف أندرويد

وبعد أكثر من عام من الانتظار، تغير ذلك أخيراً، ولا يسعني إلا أن أكون في غاية السعادة. وكما هو الحال دائماً مع تحديثات تطبيقات غوغل، يُطرح سؤال مهم: ما الذي تحتاجه للوصول إلى هذه الميزة الجديدة؟ولوحظ لأول مرة ظهور خيار التجميع اليدوي للصور داخل تطبيق صور غوغل على هاتف Pixel 11 Pro الذي يعمل بالإصدار 7.90.0.973970263.، كما ظهر الخيار نفسه على جهاز Pixel 11 Pro XL، والذي يعمل بنسخة التطبيق 7.91.0.973540846، ما يشير إلى بدء وصول الميزة تدريجياً إلى أجهزة أندرويد.من اللافت أن ميزة التجميع اليدوي للصور ما تزال غير متوفرة على هاتف Z Fold 8 Ultra، رغم تشغيله لتطبيق صور غوغل بالإصدار 7.90.0.971743778، ما يشير إلى أن طرح الميزة على أجهزة أندرويد يتم بشكل تدريجي وغير متزامن بين مختلف الطرازات.وكما هو الحال غالباً مع غوغل، فمن المرجح أن يكون التجميع اليدوي جزءاً من عملية طرح تدريجية من جانب الخادم. تأكد من مراجعة متجر Play بحثاً عن أي تحديثات لتطبيق صور غوغل، ولكن إذا لم تكن هناك تحديثات متاحة، وما زلت لا ترى ميزة التجميع اليدوي في تطبيقك، فقد تحتاج فقط إلى الانتظار.وكما يحدث غالباً مع خدمات غوغل، يرجح أن تكون ميزة التجميع اليدوي للصور جزءاً من عملية طرح تدريجية تتم من جانب الخادم. لذلك يُستحسن مراجعة متجر Play بحثاً عن أي تحديثات جديدة لتطبيق صور غوغل. أما إذا لم يظهر أي تحديث، وما زالت الميزة غير متاحة في تطبيقك، فربما لا يتطلب الأمر سوى بعض الانتظار حتى تصل إليك. (إرم نيوز)