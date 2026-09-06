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تكنولوجيا وعلوم

لتحسين جودة النوم.. "فتنيكسا" تكشف عن سماعتها الجديدة

Lebanon 24
06-09-2026 | 10:10
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لتحسين جودة النوم.. فتنيكسا تكشف عن سماعتها الجديدة
لتحسين جودة النوم.. فتنيكسا تكشف عن سماعتها الجديدة photos 0
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كشفت شركة فتنيكسا عن جهاز دوا وان خلال مشاركتها في معرض إيفا 2026 وهو جهاز قابل للارتداء صمم خصيصا لتحسين جودة النوم, ويهدف إلى توفير تجربة متكاملة تتجاوز مجرد حجب الضوضاء الليلية غير المرغوب فيها بحسب موقع نوت بوك شيك.
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ويجمع الجهاز بين سماعات أذن لاسلكية صغيرة الحجم مزودة بخاصية تشغيل الصوت ليلا وإلغاء الضوضاء النشطة وتتبع النوم واستشعار البيئة المحيطة، إلى جانب علبة شحن مزودة بمستشعرات بهدف توفير بيانات عملية حول حالة النائم والظروف المحيطة به.

وصممت السماعات خصيصا لتناسب الأشخاص الذين ينامون على أحد جانبيهم، إذ تتيح تتبع معدل ضربات القلب وتقلب معدل ضربات القلب والحركة ومراحل النوم ويبلغ وزن كل سماعة نحو 3.3 غرامات فيما يصل سمكها إلى 9.9 ملم عند أكثر نقاطها سماكة. 
 
وتتولى علبة الشحن مراقبة مستويات الضوضاء في الغرفة والإضاءة ودرجة الحرارة والرطوبة بشكل منفصل قبل جمع البيانات وتحليلها من خلال التطبيق، وأكدت الشركة أن العلبة لا تسجل الصوت الفعلي ولا تخزنه وإنما تكتفي بتسجيل قراءات مستوى الصوت.

وتعتمد تقنية الحد من الضوضاء على العزل السلبي إلى جانب إلغاء الضوضاء النشطة الذي يصل إلى ذروة تبلغ 42 ديسيبل كما توفر السماعات خاصية اختيارية لإخفاء الصوت ووضعا للاستجابة للشخير يفترض أن يتفاعل مع الشخير الذي يتم اكتشافه أثناء النوم.

وتشير الشركة إلى أن عمر البطارية يتراوح بين 15 و16 ساعة لكل شحنة. (إرم نيوز) 
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