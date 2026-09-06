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تكنولوجيا وعلوم

هواوي تطرح Nova 16s بإمكانات قوية...إليكم التفاصيل

Lebanon 24
06-09-2026 | 16:00
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هواوي تطرح Nova 16s بإمكانات قوية...إليكم التفاصيل
هواوي تطرح Nova 16s بإمكانات قوية...إليكم التفاصيل photos 0
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أعلنت هواوي عن سلسلة هواتف nova 16s، وهي هواتفها الذكية الجديدة متوسطة المدى، مؤكدة أن هذه الهواتف تركز على التصوير الفوتوغرافي في الهواء الطلق وجودة الصور بألوانها الطبيعية.
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ويأتي هاتف هواوي نوفا 16s بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل بتقنية RYYB "مستشعر كبير للغاية"، كما يوجد مستشعر متعدد الأطياف بدقة 1.5 ميغابكسل في كل من الجزء الأمامي والخلفي للجهاز، من أجل دقة الألوان.

ويبلغ سمك الطراز 7.1 ملم فقط، ويزن 218 غرامًاK ويتوفر بألوان، الأزرق، والكريستالي المتلألئ، والأسود، والأبيض، كما يتميز الطراز الرائد بشاشة مقاس 6.84 بوصة، بينما يأتي الطراز الأساسي بشاشة مقاس 6.68 بوصة. 

ويحتوي هاتف Nova 16s Pro على "بطارية فائقة" بسعة 7000 مللي أمبير، ويدعم الشحن السريع بقوة 100 وات بتقنية "Huawei SuperCharge Turbo.

ومن المقرر أن تكشف هواوي خلال مؤتمر ifa 2026.0 عن سماعات "فري بادز نيو"، وهي أحدث سماعات أذن لاسلكية بالكامل من الشركة، وتأتي في علبة بيضاوية الشكل.

وأعلنت هواوي أيضًا عن جهازها اللوحي MatePad Pro بشاشة 12 بوصة، الذي يتميز بشاشة 3K مقاس 12 بوصة، وسُمكه 4.7 ملم فقط، كما أنه مزود ببطارية كبيرة وميزات أخرى عديدة.

ويزن جهاز هواوي ميت باد برو مقاس 12 بوصة 454 غراماً بفضل بنية كلاود فالكون الجديدة من الشركة، ويستخدم هيكلاً معززاً يزيد من مقاومة الانحناء بنسبة 50%، وتصميماً معدنياً متكاملاً.

وتتميز الشاشة الأمامية بتقنية OLED بقياس 12 بوصة، مما يوفر تجربة مشاهدة كاملة. 
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