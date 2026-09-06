موتورولا تطلق شاحنًا لاسلكيًا جديدًا...هذه ابرز المواصفات

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أطلقت شركة شاحن "Moto Snap Wireless Charger" اللاسلكي بسعر يبدأ من 39 ، وقدرة شحن تصل إلى 25 واط للهواتف المتوافقة، و30 واط لهواتف موتورولا التي تستخدم الشحن الخاص بالشركة.ويتوفر الشاحن بسعر 50 دولارا، وسيطرح في أسواق محددة عبر والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية ومنطقة خلال الأسابيع .ويقوم الشاحن بتثبيت الهاتف بدقة على سطح الشحن عبر مغناطيس قوي، بما يضمن التموضع المثالي وتجنب بطء الشحن الناتج عن عدم المحاذاة الدقيقة.وتقول الشركة إنها زودت الشاحن بمنظومة حماية مدمجة ضد ارتفاع درجة الحرارة وزيادة الشحن، مع تصميم يقلل الانبعاث الحراري أثناء الاستخدام المستمر لتفادي انخفاض سرعة الشحن الناتج عن سخونة الهاتف.كما أطلقت الشركة في خلال معرض IFA 2026 ببرلين، جهاز هاتف Edge 70 Plus ضمن الفئة المتوسطة ، بسعر يبدأ من 529 يورو، إضافة إلى ساعة Moto Watch Ultra الذكية.