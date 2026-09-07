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تكنولوجيا وعلوم

هواوي توسع طرح "ميت باد إير 2026" في أوروبا.. وهذا سعره

Lebanon 24
07-09-2026 | 00:21
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هواوي توسع طرح ميت باد إير 2026 في أوروبا.. وهذا سعره
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أعلنت شركة "هواوي"، خلال فعالية أقامتها في مدينة ميونخ الألمانية، توسيع نطاق طرح حاسوبها اللوحي "ميت باد إير 2026" في أسواق دول الاتحاد الأوروبي، بعد إطلاقه للمرة الأولى في يوليو/تموز الماضي.
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ويأتي الجهاز بشاشة "أوليد" قياس 12 بوصة، بدقة 1840 × 2880 بكسل، ومعدل تحديث يبلغ 144 هرتز، مع سطوع أقصى يصل إلى 1200 شمعة. كما توفر تقنية "بيبر مات" وضوحا مرتفعا وتقلل انعكاسات الضوء تحت الإضاءة المباشرة.
 
ويتميز لوحي "ميت باد إير 2026" بتصميم نحيف للغاية بسماكة 5.3 ملم، وهي السماكة نفسها لجهاز "آيباد برو" قياس 11 بوصة، ويبلغ وزنه 509 غرامات.

ورغم نحافته، يضم الجهاز بطارية بسعة 10100 مللي أمبير/ساعة، توفر ما يصل إلى 16 ساعة من تشغيل الفيديو محليًا، مع دعم الشحن السريع بقدرة 66 واط.

ويعمل الحاسوب بمعالج "كيرين سي 93 تي"، القادر على التعامل مع المهام الثقيلة بكفاءة، كما يضم منظومة صوتية مكونة من 6 مكبرات صوت، وكاميرا خلفية بدقة 50 ميغابكسل، وأخرى أمامية بدقة 12 ميغابكسل لمكالمات الفيديو، إلى جانب دعم برامج الإنتاجية الاحترافية.

ويتوافر الجهاز بإصدارين؛ الأول بذاكرة وصول عشوائي سعتها 8 غيغابايت ومساحة تخزين تبلغ 256 غيغابايت، بسعر 799 يورو، فيما يأتي الإصدار الأعلى بذاكرة وصول عشوائي سعتها 12 غيغابايت، بسعر 899 يورو. (إرم نيوز) 
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