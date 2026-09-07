لماذا قرر رئيس متجر تطبيقات أبل التنحي؟

Advertisement

أشارت تقارير إلى أن مغادرة لمنصبه كرئيس متجر تطبيقات شركة "أبل" "أب ستور" (App Store) تعود إلى مخاوف بشأن الخطط المستقبلية.وأفاد من وكالة " " بأن قرار جاء مدفوعاً جزئياً برغبته في قضاء المزيد من الوقت مع عائلته وتكريس جهوده للأعمال الخيرية.وبحسب التقارير، سيواصل شيلر عمله في الشركة بصفة "زميل أبل" متولياً مهاماً في مشاريع لم يُفصح عن تفاصيلها.ولكن يبدو أن هناك عاملاً آخر في تفكير شيلر؛ إذ يسعى كل من الرئيس التنفيذي الجديد ورئيس قطاع الخدمات إلى تحسين هوامش الربح في وتحقيق المزيد من الإيرادات المتكررة.ووفقاً لرواية غورمان، لم يكن هناك خلاف كبير حول استراتيجية تيرنوس وكيو؛ غير أن شيلر كان يرى أن محاولة انتزاع المزيد من الأرباح من هذا النشاط لن تؤدي إلا إلى تفاقم الصراع مع الحكومات والمطورين، ولذلك قرر التنحي وتجنب الانخراط في الأمر. (إرم نيوز)