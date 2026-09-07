تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

لماذا قرر رئيس متجر تطبيقات أبل التنحي؟

Lebanon 24
07-09-2026 | 02:32
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
لماذا قرر رئيس متجر تطبيقات أبل التنحي؟
لماذا قرر رئيس متجر تطبيقات أبل التنحي؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أشارت تقارير إلى أن مغادرة فيل شيلر لمنصبه كرئيس متجر تطبيقات شركة "أبل" الأمريكية "أب ستور" (App Store) تعود إلى مخاوف بشأن الخطط المستقبلية.
Advertisement

وأفاد مارك غورمان من وكالة "بلومبرغ" بأن قرار شيلر جاء مدفوعاً جزئياً برغبته في قضاء المزيد من الوقت مع عائلته وتكريس جهوده للأعمال الخيرية.

وبحسب التقارير، سيواصل شيلر عمله في الشركة بصفة "زميل أبل" متولياً مهاماً في مشاريع لم يُفصح عن تفاصيلها.

ولكن يبدو أن هناك عاملاً آخر في تفكير شيلر؛ إذ يسعى كل من الرئيس التنفيذي الجديد جون تيرنوس ورئيس قطاع الخدمات إيدي كيو إلى تحسين هوامش الربح في متجر التطبيقات وتحقيق المزيد من الإيرادات المتكررة.

ووفقاً لرواية غورمان، لم يكن هناك خلاف كبير حول استراتيجية تيرنوس وكيو؛ غير أن شيلر كان يرى أن محاولة انتزاع المزيد من الأرباح من هذا النشاط لن تؤدي إلا إلى تفاقم الصراع مع الحكومات والمطورين، ولذلك قرر التنحي وتجنب الانخراط في الأمر. (إرم نيوز) 
مواضيع ذات صلة
تطبيق تليغرام يعلن عودته مرة أخرى لمتجر أبل بعد أن كان غير متاحا لفترة وجيزة
lebanon 24
Lebanon24
07/09/2026 11:32:48 Lebanon 24 Lebanon 24
غوغل تفتح متجرها للتطبيقات الخارجية في أميركا
lebanon 24
Lebanon24
07/09/2026 11:32:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تطبيقات خفية في متاجر الهواتف تستحق التجربة.. ما هي؟
lebanon 24
Lebanon24
07/09/2026 11:32:48 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا تخلّت أبل عن هواتف "آيفون ميني"؟
lebanon 24
Lebanon24
07/09/2026 11:32:48 Lebanon 24 Lebanon 24

متجر التطبيقات

مارك غورمان

جون تيرنوس

الأمريكية

app store

المستقبل

إيدي كيو

فيل شيلر

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:55 | 2026-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:08 | 2026-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:12 | 2026-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:55 | 2026-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:13 | 2026-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
00:21 | 2026-09-07
Lebanon24
23:00 | 2026-09-06
Lebanon24
16:00 | 2026-09-06
Lebanon24
14:00 | 2026-09-06
Lebanon24
10:10 | 2026-09-06
Lebanon24
09:26 | 2026-09-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24