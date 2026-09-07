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تكنولوجيا وعلوم

إرباك بين المستخدمين.. خطأ في "إنستغرام" يثير الجدل!

Lebanon 24
07-09-2026 | 08:00
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إرباك بين المستخدمين.. خطأ في إنستغرام يثير الجدل!
إرباك بين المستخدمين.. خطأ في إنستغرام يثير الجدل! photos 0
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أفاد مستخدمون بأن شركة "ميتا" أضافت تلقائياً علامة "محتوى ذكاء اصطناعي" إلى صور لم يتم إنشاؤها أو تعديلها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي.
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وذكر تقرير لموقع "ذا فيرج" أن هذه الآلية أثارت خلال الأسابيع الماضية انتقادات متزايدة، بعدما لاحظ مستخدمون أن المنصة تضع الوسم تلقائياً على صور لم تُنشأ أو تُعدّل بأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي.


وبحسب الموقع، تتعدد الأسباب التي قد تؤدي إلى ظهور هذه العلامة، إذ ذكر مستخدمون أنها ظهرت على صور جرى تعديلها باستخدام أدوات بسيطة، مثل أداة إزالة الخلفية في "كانفا"، أو أدوات تصحيح العيوب بشكل طفيف.


وقال أحد مستخدمي منصة "Threads" إن "إنستغرام" يضع العلامة "في كل مرة يتم فيها استخدام أداة إزالة الخلفية"، فيما ذكر مستخدم آخر أنها ظهرت بعدما استخدم "كانفا" لإزالة "بقعة صغيرة" من صورته، ما أدى إلى تصنيف الصورة بأكملها على "إنستغرام" باعتبارها معدلة بالذكاء الاصطناعي.


وازدادت شكوك المستخدمين بشأن قدرة "إنستغرام" على التمييز بين المحتوى الأصيل والمعدل والمولد بالذكاء الاصطناعي، خصوصاً بعد ظهور صور مولدة باستخدام الذكاء الاصطناعي من دون أن تحمل العلامة.


وتعتمد "ميتا" على البيانات الوصفية لرصد المحتوى المعدل بالذكاء الاصطناعي، وسط تساؤلات بشأن دقة هذه الآلية، لا سيما بعدما أظهرت حالات أن استخدام أدوات مساعدة، مثل إزالة الخلفية، قد يؤدي إلى وسم الصور باعتبارها مولدة بالذكاء الاصطناعي. (إرم نيوز)
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