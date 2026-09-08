بخطوة استباقية.. "شاومي" تفاجئ "آبل" بهاتفها الجديد وهذه مواصفاته

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فاجأت شركة "شاومي" الجميع بهاتف جديد، بتصميم يشبه إلى حد كبير ما توقعته التسريبات لهاتف "آبل" القابل للطي الذي من المتوقع إطلاقه في 9 أيلول.وفي هذه الخطوة الاستباقية، كشفت شركة "شاومي" عن هاتفها الجديد شاومي 18 فولد" (Xiaomi 18 Fold) خلال معرض IFA 2026 في ، خلف زجاج واق دون السماح للمراسلين بلمسه.ويأتي تصميم هاتف "شاومي 18 فولد"، بزاويتين مدورتين عندما يكون مغلقا، لكنه يكشف عن أربع زوايا مدورة عند فتحه، ما يمنحه مظهرا أكثر اتساقا عند الاستخدام الكامل للشاشة الداخلية.ووفقا لموقع GSMArena، تبلغ الشاشة الخارجية للهاتف 5.38 بوصة، بينما تبلغ الشاشة الداخلية 7.58 بوصة، بنسبة عرض إلى ارتفاع 2:1، ما يجعله أقصر وأعرض من هاتف Z Fold 8 الذي تبلغ نسبة شاشته الداخلية 4:3.ويتميز الهاتف بثلاث كاميرات خلفية محسنة من "لايكا"، تشمل على الأرجح كاميرا رئيسية وعدسة تقريب وعدسة فائقة الاتساع، ما يتفوق على هاتف "آبل" المتوقع الذي لن يحتوي على عدسة تقريب وفقا للتسريبات.كما يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية في الزاوية اليمنى من الشاشة الداخلية، بينما يتوقع أن تكون في الزاوية اليسرى العليا في هاتف "آبل".وأكدت "شاومي" أن الهاتف يعمل بشريحة معالج خاصة من تصميمها، وهي Xring 03، وسيتعين انتظار اختبارات الأداء لمقارنتها مع شريحة "آبل" A20 Pro وشريحة " " Snapdragon 8 Elite Gen 5.ويتوفر الهاتف بلون أحمر أنيق، إلا أن "شاومي" لم تسمح للمراسلين بلمسه، لذا لا توجد معلومات عن تجربة الشعور به في اليد.