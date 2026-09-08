تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

بخطوة استباقية.. "شاومي" تفاجئ "آبل" بهاتفها الجديد وهذه مواصفاته

Lebanon 24
08-09-2026 | 01:57
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
بخطوة استباقية.. شاومي تفاجئ آبل بهاتفها الجديد وهذه مواصفاته
بخطوة استباقية.. شاومي تفاجئ آبل بهاتفها الجديد وهذه مواصفاته photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
فاجأت شركة "شاومي" الجميع بهاتف جديد، بتصميم يشبه إلى حد كبير ما توقعته التسريبات لهاتف "آبل" القابل للطي الذي من المتوقع إطلاقه في 9 أيلول. 

وفي هذه الخطوة الاستباقية، كشفت شركة "شاومي" الصينية عن هاتفها الجديد شاومي 18 فولد" (Xiaomi 18 Fold) خلال معرض IFA 2026 في برلين، خلف زجاج واق دون السماح للمراسلين بلمسه.
Advertisement

ويأتي تصميم هاتف "شاومي 18 فولد"، بزاويتين مدورتين عندما يكون مغلقا، لكنه يكشف عن أربع زوايا مدورة عند فتحه، ما يمنحه مظهرا أكثر اتساقا عند الاستخدام الكامل للشاشة الداخلية.

ووفقا لموقع GSMArena، تبلغ الشاشة الخارجية للهاتف 5.38 بوصة، بينما تبلغ الشاشة الداخلية 7.58 بوصة، بنسبة عرض إلى ارتفاع 2:1، ما يجعله أقصر وأعرض من هاتف سامسونج galaxy Z Fold 8 الذي تبلغ نسبة شاشته الداخلية 4:3.

ويتميز الهاتف بثلاث كاميرات خلفية محسنة من "لايكا"، تشمل على الأرجح كاميرا رئيسية وعدسة تقريب وعدسة فائقة الاتساع، ما يتفوق على هاتف "آبل" المتوقع الذي لن يحتوي على عدسة تقريب وفقا للتسريبات.

كما يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة الداخلية، بينما يتوقع أن تكون في الزاوية اليسرى العليا في هاتف "آبل".

وأكدت "شاومي" أن الهاتف يعمل بشريحة معالج خاصة من تصميمها، وهي Xring 03، وسيتعين انتظار اختبارات الأداء لمقارنتها مع شريحة "آبل" A20 Pro القادمة وشريحة "كوالكوم" Snapdragon 8 Elite Gen 5.

ويتوفر الهاتف بلون أحمر أنيق، إلا أن "شاومي" لم تسمح للمراسلين بلمسه، لذا لا توجد معلومات عن تجربة الشعور به في اليد. 
مواضيع ذات صلة
"فيفو" تفاجئ المستخدمين بهاتف جديد
lebanon 24
Lebanon24
08/09/2026 13:30:01 Lebanon 24 Lebanon 24
عرض أردوغان بالمشاركة في القوة الدوليّة جنوب لبنان: خطوة استباقية لتثبيت اسم تركيا
lebanon 24
Lebanon24
08/09/2026 13:30:01 Lebanon 24 Lebanon 24
أمين عام "أوبك": التطورات المتعلقة بأمن الممرات البحرية تم التعامل معها بحلول استباقية
lebanon 24
Lebanon24
08/09/2026 13:30:01 Lebanon 24 Lebanon 24
ضربة استباقية ضد "داعش" وخلية يقودها سجين لبناني تنشط للتمويل
lebanon 24
Lebanon24
08/09/2026 13:30:01 Lebanon 24 Lebanon 24

منى العلي

كوالكوم

الصينية

سامسونج

القادمة

galaxy

العليا

سامسون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:19 | 2026-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:55 | 2026-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:17 | 2026-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-09-08
Lebanon24
23:00 | 2026-09-07
Lebanon24
16:00 | 2026-09-07
Lebanon24
13:17 | 2026-09-07
Lebanon24
12:31 | 2026-09-07
Lebanon24
11:00 | 2026-09-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24