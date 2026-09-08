هذا سعر هاتف "آيفون" القابل للطي

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يُطلق أول حدث رئيسي له كرئيس تنفيذي لشركة "أبل"، غدا الأربعاء، حيث يتطلع لإحداث نقلة نوعية في سوق الهواتف الذكية عبر تقديم أول "آيفون" قابل للطي بسعر يتجاوز 2000 دولار.ويأتي هذا الإطلاق المفصلي، الذي استغرق تطويره نحو ثماني سنوات، في مرحلة حساسة تواجه فيها الشركة تشبعاً في مبيعات الهواتف وارتفاعاً في تكاليف سلاسل التوريد، مما يضع استراتيجية أبل الراهنة على الابتكار السعري والتصميمي تحت اختبار حقيقي أمام المستهلكين.ومن المتوقع أن يبلغ سعر جهاز أبل القابل للطي 2000 دولار أو أكثر، بالتزامن مع زيادات في أسعار تشكيلة هواتف آيفون الأخرى وفقاً للمحللين، وهو مستوى سعري قد يختبر مدى تقبل العملاء لهذه الأسعار. كما يُتوقع أن تؤجل الشركة طرح الطراز الأساسي من هاتف "آيفون 18" إلى ربيع العام المقبل.وتشكل الأجهزة القابلة للطي حوالي 2% من إجمالي مبيعات الهواتف الذكية عالمياً، وقد تباطأ نمو هذه الفئة بشكل ملحوظ منذ أن أطلقت شركتا وسامسونغ أولى منتجاتهما في هذا المجال عام 2019.وتراهن آبل على قدرة جهازها على إعادة إحياء الاهتمام بتصميم متخصص نسبياً، ومساعدتها على الاستحواذ على حصة أكبر من السوق.(إرم نيوز)