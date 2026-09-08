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تكنولوجيا وعلوم

بنسخة كهربائية.. "فولكسفاغن" تعيد إحياء كامبر فان الشهيرة

Lebanon 24
08-09-2026 | 07:52
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بنسخة كهربائية.. فولكسفاغن تعيد إحياء كامبر فان الشهيرة
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خطت "فولكسفاغن" بثقة نحو تقديم تجربة تخييم كهربائية تجمع بين الطابع الكلاسيكي والراحة العصرية، بعدما كشفت عن النسخة الجديدة "ID. California Cruise"، وهي كامبر فان كهربائية مبنية على طراز "ID. Buzz".
 
وتأتي السيارة استجابة لرغبة عملاء طالبوا بإحياء شاحنة فولكسفاغن الكلاسيكية بنسخة مخصصة للتخييم، كما تمثل تطورًا عن حزمة "ID. Buzz Good-Night" التي طرحتها الشركة في وقت سابق من العام، وفق ما ذكر موقع "أوتو إكسبرس".  
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وبفضل منظومة الدفع الكهربائية بالكامل، تعد "ID. California Cruise" بتجربة تخييم بعيدة عن الطابع التقليدي، إذ أتاحت منظومة الطاقة الموجودة على متن السيارة لـ"فولكسفاغن" إضافة مجموعة من التجهيزات والابتكارات العملية.

وتضم المقصورة مرتبة قابلة للطي صُممت خصيصًا للسيارة، بعرض 1.2 متر، وطول يزيد قليلًا على مترين. وتوضع المرتبة فوق المقاعد الخلفية، قبل طيها وتخزينها في مساحة مخصصة بالقرب من الباب الخلفي عند عدم استخدامها.

وتحصل السيارة على مجموعة من تجهيزات التخييم، تشمل كرسيين قابلين للطي وطاولة يمكن تخزينها في مساحة مخصصة أعلى المرتبة.

وتضم التجهيزات أيضًا فتحات للتهوية وأغطية مخصصة لحجب الضوء عن الزجاج الأمامي والنوافذ. أما السيارات المزودة بسقف بانورامي، فتحصل كذلك على غطاء يحجب الضوء عن السقف.

وجرى تصميم مقصورات تخزين مخصصة داخل السيارة لاستيعاب كل هذه التجهيزات وترتيبها بصورة عملية. (إرم نيوز) 

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