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تكنولوجيا وعلوم

تسريبات تكشف تصميما "ثوريا" لهاتف "آبل" الجديد.. والسعر يفوق التوقعات

Lebanon 24
08-09-2026 | 10:30
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تسريبات تكشف تصميما ثوريا لهاتف آبل الجديد.. والسعر يفوق التوقعات
تسريبات تكشف تصميما ثوريا لهاتف آبل الجديد.. والسعر يفوق التوقعات photos 0
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بعد نحو عقد من التكهنات، تستعد "آبل" أخيرا لمنافسة "سامسونغ" و"غوغل" بكشف النقاب عن أول هاتف "آيفون" قابل للطي في مؤتمرها السنوي المرتقب غدا.
 
ويتميز الهاتف الذي يعتقد بحسب التسريبات أنه سيسمى "آيفون ألترا" (iPhone Ultra)، بشاشة خارجية، ويمكن فتحه مثل الكتاب ليصبح حجم الشاشة ضعف حجمها الأصلي.
 
وبعد سنوات من التكهنات وأشهر من الشائعات، أصبحت الشركة أخيرا جاهزة لعرض الهاتف في حدثها بعنوان Surprise and Shine، الذي سيعقد يوم الأربعاء 9 أيلول. كما ستكشف خلال هذا المؤتمر السنوي عن جهاز "آيفون 18 برو" (iPhone 18 Pro) المزود بترقيات في المعالج والكاميرا.

وتشير التوقعات إلى أن سعر الهاتف القابل للطي سيتجاوز 2000 دولار، وقد يكون من الصعب العثور عليه حتى لو كنت قدرا على دفع هذا المبلغ الباهظ، والسبب في ذلك يعود إلى أزمة عالمية في الرقائق الإلكترونية، حيث تتنافس شركات الذكاء الاصطناعي على المكونات نفسها، ما رفع أسعارها وقلص كمياتها، وأجبر "آبل" بالفعل على زيادة أسعار معظم أجهزتها.
 
وبالإضافة إلى الشاشة القابلة للطي، يتوقع أن يحمل الهاتف معالجا جديدا، وذاكرة عشوائية 12 غيغابايت، ونظام C2 لتوفير البطارية، وبطارية أكبر.

لكن التصميم النحيف والقابل للطي قد يأتي مع تنازلات، مثل استبدال تقنية التعرف على الوجه بتقنية TouchID، وإزالة الكاميرا المقربة الموجودة في إصدارات "برو" (Pro).

وسيحتاج نظام التشغيل إلى التكيف مع شاشتين منفصلتين، وقد أضافت "آبل" تغييرات برمجية للتعامل مع هذا التحدي.
 
أما اسم الهاتف النهائي فما زال غير مؤكد، رغم استخدام "ألترا" (Ultra) في منتجات أخرى، وقد تتغير التسمية في اللحظة الأخيرة.

وصمم "آيفون ألترا" بتقنية مستعارة إلى حد كبير من جهاز "آيفون آير" (iPhone Air) الذي صدر العام الماضي، والذي اعتبر اختبارا لتصميم رقيق مماثل. ولن يتم تحديث "آيفون آير" أو الطراز الأساسي "آيفون 17" في حدث أيلول، إذ تركز "آبل" هذا العام على الهواتف الفاخرة فقط، على أن تحدّث الطرازات الأقل سعرا في الربيع المقبل. (روسيا اليوم) 
 
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