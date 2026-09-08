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تكنولوجيا وعلوم

أوبو تتحدى المنافسين بـ3 كاميرات 200 ميجابكسل

Lebanon 24
08-09-2026 | 16:04
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أوبو تتحدى المنافسين بـ3 كاميرات 200 ميجابكسل
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يبدو أن المنافسة في مجال تصوير الهواتف الذكية تتجه إلى مستوى جديد، بعدما أكدت شركة OPPO أن هاتفها المرتقب Find X10 Pro Max سيأتي بثلاث كاميرات خلفية، جميعها بدقة 200 ميجابكسل.

وكانت الهواتف الذكية المزودة بكاميرات بدقة 200 ميجابكسل قد أصبحت أكثر انتشارًا خلال الفترة الأخيرة، في حين وصل هاتفَا OPPO Find X9 Ultra وvivo X300 Ultra إلى مرحلة متقدمة من خلال تزويدهما بكاميرتين بهذه الدقة. إلا أن OPPO تستعد الآن لتقديم خطوة أكثر جرأة مع هاتفها الجديد.

وأكد تشو شيجي، مدير منتجات سلسلة OPPO Find، عبر منشور على منصة ويبو، أن Find X10 Pro Max سيضم نظام تصوير خلفيًا مكونًا من ثلاث كاميرات بدقة 200 ميجابكسل، موضحًا أن تطوير هذا النظام تم بالتعاون مع شركة Hasselblad المتخصصة في تقنيات التصوير.

كما أظهرت الصورة المرفقة بالمنشور وجود ثلاث كاميرات بدقة 200 ميجابكسل، رغم أن OPPO لم تكشف حتى الآن عن المواصفات التفصيلية لكل مستشعر.

ومن المتوقع أن تكون الكاميرا الثالثة عبارة عن عدسة فائقة الاتساع بدقة 200 ميجابكسل، وهو ما قد يمنح الهاتف قدرات متقدمة في التصوير القريب والماكرو، إلى جانب إمكانية إنتاج صور أكثر تفصيلًا عند استخدام تقنية دمج البكسلات. كما يمكن أن توفر هذه الدقة العالية مساحة أكبر لقص الصور لاحقًا مع الحفاظ على مستوى جيد من التفاصيل، فضلًا عن إمكانية تحسين جودة تسجيل الفيديو وتحقيق ثبات أفضل للصورة.

تركيز أكبر على معالجة الصور الطبيعية

 
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وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع استعداد OPPO لإطلاق جيل جديد من هواتف سلسلة Find X10، وسط توقعات بأن تركز الشركة بصورة أكبر على جودة التصوير ومعالجة الصور.

وكان أحد مسؤولي OPPO قد أشار إلى أن Find X10 سيضم بدوره كاميرتين بدقة 200 ميجابكسل، فيما تشير التسريبات إلى أن الأجهزة الجديدة قد تعتمد على مستشعر Danxia المخصص لتحسين الألوان، إلى جانب محرك LUMO الخاص بالشركة لمعالجة الإضاءة والظلال.

ومن جانبه، أوضح شيجي أن OPPO تريد الابتعاد عن المبالغة في معالجة الصور، مؤكدًا أن هواتفها الجديدة ستتجنب ما وصفه بـ"المؤثرات البصرية غير الطبيعية وتفاصيل البشرة المصطنعة". وقد يمثل ذلك توجهًا مهمًا في ظل تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي وتقنيات المعالجة البرمجية لتحسين الصور.

وبعد المستوى الذي قدمه كل من OPPO Find X9 Pro وFind X9 Ultra، تبدو التوقعات مرتفعة تجاه هاتف Find X10 Pro Max، خصوصًا مع نظام التصوير الجديد. ومع ذلك، قد تنعكس المواصفات المتقدمة على السعر النهائي، لا سيما في ظل الارتفاع المتوقع في تكلفة مكونات الذاكرة.

ومن المنتظر أن تكشف OPPO رسميًا عن سلسلة Find X10 خلال الفترة المقبلة، مع طرحها في الأسواق لاحقًا هذا الشهر.

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الذكاء الاصطناعي

حسين ال

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