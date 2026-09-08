اختراقات تستنزف أرصدة Claude...ما القصة؟

أثارت حالات متكررة لاستهلاك أرصدة مستخدمي Claude من دون علمهم مخاوف بشأن أمن الحسابات، بعدما تبين أن برمجيات خبيثة قد تكون وراء سرقة جلسات تسجيل الدخول واستغلالها لاستهلاك حصص المستخدمين من نماذج .

القصة بدأت مع غرانت دي سوارْت، مستشار مستقل في مجال الذكاء الاصطناعي في ، عندما لاحظ في آب ارتفاع معدل استهلاك الرموز في حسابه المدفوع على Claude Max 20x، رغم أنه لم يكن يستخدم الخدمة.

وحاول دي سوارْت تحديد مصدر الاستهلاك، فعطّل الأدوات والخدمات المرتبطة بحسابه وتوقف عن استخدام Claude، إلا أن الرصيد واصل الانخفاض. وفي إحدى الفترات، ارتفع الاستخدام من 45% إلى 55% رغم عدم وجود مهام نشطة أو عمليات تنفيذ سحابية.

ودفع ذلك المستخدم إلى التواصل مع Anthropic، الشركة المطورة لـClaude، مطالبًا بتفاصيل حول النشاط على حسابه. ورغم عدم حصوله على سجل مفصل للاستخدام، أقرت الشركة بوجود نشاط غير طبيعي، وأوقفت حسابه مؤقتًا وألغت جلساته ورموز Claude Code المرتبطة به، كما أعادت إليه جزءًا من قيمة اشتراكه الشهري البالغ 200 دولار.

جلسة مخترقة وراء الاستهلاك

بعد التحقيق، أبلغت Anthropic دي سوارْت بأن مفتاح جلسة خاصًا بحسابه تعرض للاختراق، واستخدم لإنشاء رموز OAuth غير مصرح بها لـClaude Code.

وبحسب الشركة، بدا أن جهة خارجية غير مصرح لها استخدمت الحساب لتنفيذ أنشطة لصالح أشخاص آخرين، لكنها لم تتمكن من تحديد كيفية حصول المهاجمين على بيانات الوصول.

وتثير هذه الواقعة مشكلة إضافية، تتمثل في عدم توفر سجل تفصيلي يوضح للمستخدم كيفية استهلاك رصيده، الأمر الذي قد يسمح باستمرار النشاط غير المصرح به لفترة طويلة دون اكتشافه.

حالات مشابهة بين المستخدمين

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بعد نشر دي سوارْت تجربته على Reddit، ظهرت عشرات التعليقات من مستخدمين قالوا إنهم واجهوا ارتفاعًا مفاجئًا في استهلاك حساباتهم دون استخدام فعلي للخدمة.

وأفاد أحدهم بأن حسابه تمت ترقيته تلقائيًا ودون موافقته، قبل أن ترتفع نسبة الاستخدام من صفر إلى 100%. كما قال مستخدم آخر إن استهلاكه قفز من صفر إلى 49% خلال 12 دقيقة، رغم اقتصار استخدامه على عدد قليل من الطلبات وعمليات البحث.

وفي حالة أخرى، قال مستخدم إن حسابه استنفد الحد من الرموز لمدة ثلاثة أيام متتالية رغم عدم استخدامه، ما دفعه إلى الإبلاغ عن المشكلة عبر GitHub.

Anthropic تحذر من برمجيات سرقة المعلومات

كشفت Anthropic لبعض المستخدمين المتضررين أن السبب قد يكون برمجيات خبيثة من نوع Infostealer، وهي برامج مصممة لسرقة كلمات المرور وبيانات الجلسات ومعلومات تسجيل الدخول من أجهزة المستخدمين.

وقالت الشركة إن جهة خبيثة استخدمت هذا النوع من البرمجيات لسرقة جلسات تسجيل الدخول إلى Claude، ثم استغلالها للوصول إلى الحسابات واستهلاك أرصدة المستخدمين.

وعند اكتشاف نشاط مشبوه، اتخذت Anthropic إجراءات شملت تسجيل خروج المستخدمين وإلغاء صلاحيات الوصول الحالية، إلى جانب تقديم بعض المبالغ المستردة وتحذيرهم من احتمال وجود برمجيات خبيثة على أجهزتهم.

وأكدت الشركة أن البرمجيات الخبيثة لا تأتي من استخدام Claude نفسه، وإنما يمكن أن تصل إلى أجهزة المستخدمين من مصادر مختلفة، مثل البرامج المصابة أو الإعلانات الخبيثة.

ومطالب بمزيد من الشفافية

استعاد دي سوارْت حسابه بعد نحو أسبوعين، لكنه قرر في النهاية إلغاء اشتراكه والانتقال إلى Cursor، الذي يتيح استخدام نماذج ذكاء اصطناعي متعددة، بما فيها خيارات مفتوحة المصدر .

ويرى أن أداء البدائل الأخرى مقارب لـClaude، فيما يعتبر أن غياب أدوات تتيح للمستخدم معرفة تفاصيل استهلاك الرموز يمثل مشكلة أساسية.

وتسلط هذه الحوادث الضوء على تحدٍ متزايد أمام خدمات الذكاء الاصطناعي المدفوعة: كيف يمكن للمستخدم اكتشاف استغلال حسابه قبل استنزاف رصيده؟

وفي حين أقرت Anthropic بوقوع حالات سرقة لجلسات تسجيل الدخول، لم تقدم تفاصيل عامة حول الأدوات التي يمكن للمستخدمين الاعتماد عليها لاكتشاف الاستخدام غير المصرح به، كما رفضت التعليق عند سؤالها عن كيفية تمكن المستخدمين من تحديد إساءة استخدام حساباتهم.