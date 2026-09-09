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تكنولوجيا وعلوم

هل تتغلب بطاريات الصوديوم على الليثيوم؟

Lebanon 24
09-09-2026 | 01:27
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هل تتغلب بطاريات الصوديوم على الليثيوم؟
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تتجه صناعة البطاريات إلى مرحلة جديدة مع صعود تقنية بطاريات الصوديوم-أيون، وسط آمال بأن توفر بديلا أقل اعتمادا على الليثيوم وأكثر قدرة على مواجهة تقلبات أسعار المواد الخام.
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ووفقا لوكالة الطاقة الدولية، شهدت بطاريات الصوديوم-أيون تقدما ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، مع إعلان شركات كبرى خططا لتوسيع إنتاجها واستخدامها في عدة قطاعات بداية من عام 2026.

وتعمل هذه البطاريات وفقا للمبادئ الأساسية نفسها التي تعتمد عليها بطاريات الليثيوم-أيون، لكنها تستخدم أيونات الصوديوم بدلا من أيونات الليثيوم.

ولا تزال تقنية الصوديوم في مرحلة مبكرة مقارنة بالليثيوم؛ إذ كانت حصتها من الإنتاج العالمي للبطاريات في عام 2025 أقل من 1% من إنتاج بطاريات الليثيوم-أيون.

ورغم أن الهواتف الذكية تعتمد حاليا بصورة أساسية على بطاريات الليثيوم-أيون، فإن دخول بطاريات الصوديوم إلى قطاعات جديدة يفتح الباب أمام استخدامها في الأجهزة الإلكترونية مستقبلا.

وتشير مجلة "Nature" إلى أن بطاريات الصوديوم تدخل مرحلة الإنتاج واسع النطاق، باعتبارها منافسا محتملا لبطاريات الليثيوم في السيارات الكهربائية وتطبيقات الطاقة المختلفة، لكن الانتقال إلى الهواتف الذكية تحديدا يواجه تحديا رئيسيا، وهو كثافة الطاقة.

فكلما ارتفعت كثافة الطاقة، أمكن تخزين قدر أكبر من الطاقة داخل بطارية ذات الحجم والوزن نفسيهما، وهي نقطة شديدة الأهمية في الهواتف التي تتطلب بطاريات صغيرة وخفيفة قادرة على توفير ساعات طويلة من الاستخدام.
 
وتشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن القدرة التصنيعية العالمية لبطاريات الصوديوم لا تزال محدودة للغاية مقارنة بالليثيوم، كما أن سلاسل الإمداد الخاصة بها أقل تطورا.

لذلك، قد تمثل بطاريات الصوديوم مستقبلا بديلا أو مكملا لبطاريات الليثيوم في بعض الأجهزة والتطبيقات، لكن الوصول إلى هواتف تعمل ببطاريات صوديوم توفر تفوقا واضحا في مدة التشغيل يحتاج إلى مزيد من التطوير في كثافة الطاقة والتصنيع والتكلفة.(إرم نيوز)
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