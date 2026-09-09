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تكنولوجيا وعلوم

"غوغل" تطلق تحديثات جديدة لأندرويد.. تعرّفوا إليها

Lebanon 24
09-09-2026 | 04:09
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غوغل تطلق تحديثات جديدة لأندرويد.. تعرّفوا إليها
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أطلقت شركة "غوغل" حزمة التحديثات الدورية الكبرى لشهر أيلول لنظام التشغيل "أندرويد"، والتي تتضمن مجموعة واسعة من الميزات والتحسينات الخدمية التي تستهدف ملايين المستخدمين في حياتهم اليومية. 
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وتتضمن التحديثات ترقيات عملية تركز على تعزيز الرقابة الأبوية الذكية، وتسهيل العثور على الأجهزة المفقودة، إلى جانب دمج قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي داخل تطبيق المراسلة الرسمي، بما يوفر تجربة استخدام أكثر ذكاءً وسلاسة لمستخدمي الهواتف الذكية.

ووفقًا لتقرير نشره موقع "Jetstream Blog"، يمثل هذا التحديث الشامل نقلة نوعية في الخدمات اليومية، إذ يقدم تحسينات جوهرية لميزة الإشراف الأسري "Supervision"، تتيح للآباء إدارة أوقات استخدام الشاشات ووضع حدود آمنة لاستخدام التطبيقات من قبل الأبناء، فضلًا عن توسيع شبكة "Find Hub" لتحديد المواقع الدقيقة للأجهزة والملحقات المفقودة حتى في حال كانت مغلقة. 

كما حصل تطبيق "Google Messages" على أدوات مساعدة ذكية تقترح ردودًا فورية وتلخص الرسائل الطويلة بدقة عالية، بما يساعد المستخدمين على إنجاز مهامهم والتواصل بسرعة أكبر.

ويصل التحديث تدريجيًا إلى الهواتف المتوافقة تلقائيًا، دون الحاجة إلى تدخل معقد من المستخدم. (إرم نيوز)




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