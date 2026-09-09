هاتف بـ3 طيات وميزة سرية.. "هواوي" تدخل مواجهة جديدة مع "سامسونغ"

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ويأتي الهاتف بتصميم يسمح بطيه إلى الداخل من الجانبين، على غرار هاتف " Z TriFold" من " "، إذ تُطوى الشاشة المرنة، التي يبلغ قياسها 10.2 إنشات، إلى الداخل عند إغلاق الجهاز، ما يوفر حماية أفضل لأجزاء الشاشة الحساسة.وكان هاتف "Mate XT Ultimate Design"، الذي أطلقته "هواوي" في أواخر عام 2024 قبل طرحه عالمياً بعد أشهر، يعتمد تصميماً شبيهاً بالأكورديون، إذ كانت أجزاء من الشاشة المرنة تبقى مكشوفة حتى بعد طي الهاتف.وحافظ الجيل الثاني "Mate XTs" على التصميم نفسه، قبل أن تنتقل "هواوي" في هاتف "Mate XT 2" إلى آلية الطي نحو الداخل.ومن أبرز الإضافات في الهاتف الجديد شاشة من نوع "OLED" مزودة بتقنية لتعزيز الخصوصية، تشبه تلك التي قدمتها "سامسونغ" في هاتف "Galaxy S26 Ultra".وعند تفعيل وضع الخصوصية، تعمل وحدات بكسل مخصصة على إصدار الضوء بزوايا أضيق، ما يجعل محتوى الشاشة يبدو شبه مظلم للأشخاص الذين ينظرون إليها من الجانبين، في حين يبقى واضحاً للمستخدم الذي ينظر إليها مباشرةً.وتتوفر هذه الميزة كخيار إضافي في الإصدار المزود بذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 غيغابايت، وسعة تخزين تبلغ 1 تيرابايت، مقابل تكلفة إضافية تبلغ 1,000 يوان صيني، أي نحو 150 دولاراً.ويضم الهاتف أيضاً معالج "Kirin 9050 Pro" الجديد من "هواوي"، مع تحسين مستوى مقاومة الماء والغبار وحصوله على تصنيف "IP59".كذلك، يأتي الهاتف بمنظومة تصوير خلفية تضم 3 كاميرات، في محاولة للجمع بين تجربة الهواتف القابلة للطي ثلاثياً والمواصفات المتقدمة للهواتف الرائدة.ويبدأ سعر "Huawei Mate XT 2 Ultimate Design" من نحو 3,000 دولار، فيما لم تكشف "هواوي" حتى الآن عن موعد طرحه في .ويأتي إطلاق الهاتف في وقت تواجه فيه "سامسونغ" تحديات في سوق الهواتف القابلة للطي ثلاثياً، بعدما أوقفت بيع هاتف "Galaxy Z TriFold" بعد مدة قصيرة من إطلاقه، وسط تقارير تشير إلى عملها على تطوير إصدار جديد من هذه الفئة.