"شاومي" تكشف عن هاتفها الجديد "Xiaomi 18 Fold".. هذه مواصفاته

Advertisement

ويأتي "Xiaomi 18 Fold" بتصميم غير متماثل للشاشة الخارجية وحافات شديدة النحافة، ما يمنحه مظهراً مختلفاً عن الهواتف القابلة للطي التقليدية. وتضم الشاشة الخارجية ثقباً مركزياً للكاميرا الأمامية، فيما يضم ظهر الهاتف شريطاً أفقياً بارزاً يحتوي على 3 كاميرات.أما الشاشة الرئيسية، فتضم كاميرا داخلية في الزاوية العلوية اليمنى، مع حافات نحيفة وطبقة حماية مرتفعة نسبياً لتعزيز المتانة أثناء الطي. ويتوفر الهاتف بـ4 ألوان، هي الأسود والذهبي والأحمر، إضافةً إلى إصدار خاص من الخزف.ويضم الهاتف شاشة خارجية من نوع "OLED" بقياس 5.38 إنشات ودقة 1712 × 1168 بكسلاً، مع معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزاً ومعدل استجابة للمس يبلغ 300 .وعند فتح الهاتف، تظهر شاشة رئيسية من نوع "AMOLED" بقياس 7.58 إنشات ودقة 1672 × 2364 بكسلاً، مع معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزاً واستجابة للمس تبلغ 240 هرتزاً. ويصل السطوع للشاشة إلى 4000 شمعة، كما تستخدم زجاج "UTG" لحماية الشاشة القابلة للطي.ويعمل "Xiaomi 18 Fold" بمعالج "XRING O3"، وهو أحدث معالجات شاومي المطورة داخلياً، مع خيارات متعددة للذاكرة والتخزين.ويأتي الإصدار الأساسي بذاكرة عشوائية من نوع "LPDDR5X" بسعة 12 غيغابايت، مع مساحة تخزين تبلغ 512 غيغابايت. كما يتوفر إصدار بذاكرة عشوائية سعتها 16 غيغابايت، مع خيار "LPDDR5X" ومساحة تخزين تبلغ 512 غيغابايت، أو "LPDDR6" مع مساحة تخزين تبلغ 1 تيرابايت. وتستخدم جميع الإصدارات ذاكرة تخزين من نوع "UFS 4.1".ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 6000 ميلي أمبير، تدعم الشحن السلكي بقوة 67 واطاً والشحن اللاسلكي بقوة 50 واطاً، إضافةً إلى دعم الشحن السلكي بقوة 50 واطاً عبر معيار "PPS". كما يضم مستشعر بصمة جانبياً مدمجاً في زر التشغيل والقفل.وفي جانب التصوير، زودت شاومي الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل وفتحة عدسة "f/1.7"، مع دعم التثبيت البصري للصورة "OIS".وترافقها كاميرا "بيريسكوب" مقربة بدقة 50 ميجابكسل وفتحة عدسة "f/2.8"، توفر تقريباً بصرياً حتى 3.5 مرات، وتقريباً بجودة بصرية يصل إلى 7 مرات، مع دعم التثبيت البصري.كما يضم الهاتف كاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل وفتحة عدسة "f/2.4"، فيما تبلغ دقة الكاميرا الأمامية في كل من الشاشتين 16 ميجابكسل.ويدعم "Xiaomi 18 Fold" شريحتي اتصال، ومنفذ "USB Type-C" بمعيار "USB 3.2"، وتقنيتي "Bluetooth 6.0" و"Wi-Fi 7". ويعمل الهاتف بواجهة "HyperOS 4" المبنية على نظام "أندرويد 17".ويبدأ سعر الهاتف في السوق من 12,999 يواناً، أي نحو 1,937 دولاراً، للإصدار المزود بذاكرة عشوائية سعتها 12 غيغابايت، فيما يُتوقع أن يرتفع سعره في حال قررت شاومي طرحه في .