آبل تكشف عن آيفون 18 برو بأطول بطارية في التاريخ

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قامت شركة "آبل" بالكشف عن هاتفيها الجديدين "آيفون 18 برو" و"آيفون 18 "، اللذين يأتيان بمعالج "A20 برو" ونظام تبريد مطور، إلى جانب تحسينات في كفاءة استهلاك الطاقة وعمر البطارية.وطرحت الشركة الهاتفين بأربعة ألوان: الأسود الداكن والفضي والجليدي والعنابي.ويأتي المساعد الصوتي "سيري" المدعوم بتقنيات من "آبل" في مقدمة التحديثات البرمجية، إذ أصبح المساعد قادرا على فهم سياق الطلبات السابقة ومحتوى الشاشة، والاستفادة من بيانات المستخدم لتقديم استجابات أكثر تخصيصا.كما يمكن لـ"سيري" البحث عن معلومات داخل الرسائل والبريد الإلكتروني والصور، والاستعانة بالمعلومات المتاحة عبر الإنترنت، إضافة إلى تنفيذ مهام تتطلب استخدام أكثر من تطبيق في الوقت نفسه. وأتاحت آبل كذلك تطبيقا مستقلا لـ"سيري" لمواصلة المحادثات والطلبات السابقة.وامتدت ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة إلى عدد من تطبيقات "آبل"، من بينها الصور ومتصفح سفاري والرسائل والبريد الإلكتروني. وستتم معالجة بعض المهام مباشرة على الجهاز، بينما سترسل المهام الأكثر تعقيدا إلى بنية تحتية سحابية آمنة مخصصة لمعالجة البيانات.ومن المقرر طرح "سيري" المدعومة بالذكاء الاصطناعي في نسخة تجريبية خلال وقت لاحق من عام 2026، على أن تتوفر في البداية باللغة فقط. ولن تكون الخدمة متاحة عند إطلاقها في والصين، وفقا للمعلومات.