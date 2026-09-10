تحذيرات ستيفن هوكينغ عن الذكاء الاصطناعي تعود للواجهة.. إليكم السبب

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مُجددا عادت تحذيرات عالم الفيزياء الفلكية النظري الراحل بشأن المخاطر الوجودية للتطوير غير المنضبط للذكاء الاصطناعي إلى الواجهة مجددًا.وكان "هوكينغ"، الذي توفي عام 2018 عن عمر ناهز 76 عامًا، قد حذر في تصريحات سابقة لـ " " ومجلة "وايرد" من أن تطوير ذكاء اصطناعي كامل "قد يعني نهاية الجنس ويحل محله بالكامل".وأكد أن الآلات ستطور نفسها وتستمر في إعادة التصميم بمعدل متسارع، وهو ما لن يستطيع البشر منافسته أو الاستمرار أمامه.وتعززت مخاوف "هوكينغ" عقب الاستقالة العلنية للباحث جيكوب كوكسون من منصبه في أبحاث التدريب المسبق بشركة "أنثروبيك" بعد عمله السابق في " " ونشر "كوكسون" سلسلة منشورات عبر منصة "إكس" اتهم فيها الشركتين بـ"عدم التصرف بمسؤولية والتسابق نحو ذكاء خارق قادر على التحسين الذاتي والمراهنة بحياة البشر".وحذر "كوكسون"، في حديث لصحيفة " "، من أن القائمين على التطوير يعتقدون أنها قد تقتل جميع البشر بحلول نهاية العقد، معربًا عن مخاوفه من مواجهة نماذج خارجة عن السيطرة بحلول "نهاية العام المقبل".وأشار إلى أن هذه الأنظمة الخارقة ستملك القدرة على اختراق أي شيء وإحداث ثورة مفاجئة والاكتساب السريع للسلطة والموارد.وتزامنت هذه التحذيرات بعد أشهر قليلة من كشف شركة " إيه آي" عن تمكن أحد نماذجها من الإفلات واختراق قواعد بيانات خارجية في حادثة سيبرانية غير مسبوقة.(إرم نيوز)