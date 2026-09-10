تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

شراكة إعلانية بين أمازون وOpenAI

Lebanon 24
10-09-2026 | 16:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
شراكة إعلانية بين أمازون وOpenAI
شراكة إعلانية بين أمازون وOpenAI photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أعلنت شركة أمازون، عن شراكة مع شركة OpenAI تتيح للمعلنين على منصتها توسيع حملاتهم الإعلانية لتظهر داخل ChatGPT، على أن تبدأ الخطوة بمشاركة مجموعة محدودة من العلامات التجارية في الولايات المتحدة.

وتعكس الشراكة ثقة متزايدة من أمازون، أكبر شركة للتجارة الإلكترونية عالميًا، في النشاط الإعلاني لشركة OpenAI، الذي يشهد نموًا متسارعًا، بعدما وصل مؤخرًا إلى معدل إيرادات سنوي يبلغ مليار دولار.

وكانت OpenAI قد بدأت في فبراير الماضي طرح الإعلانات المدفوعة داخل ChatGPT في الولايات المتحدة، بمشاركة عدد من شركات التجزئة، من بينها Best Buy وWilliams-Sonoma.

وتأتي الخطوة في وقت تتبع فيه أمازون سياسة أكثر تشددًا تجاه وصول منصات الذكاء الاصطناعي المنافسة، مثل ChatGPT وClaude من Anthropic وGemini من Google، إلى متجرها الإلكتروني، بالتزامن مع تطوير الشركة أدواتها الخاصة للتسوق بالذكاء الاصطناعي.

وخلال الأشهر الماضية، بدأت أمازون أيضًا في شراء مساحات إعلانية داخل ChatGPT، لتصبح، وفق بيانات شركة أبحاث السوق Sensor Tower، أكبر معلن من قطاع التجزئة على المنصة خلال الفترة الممتدة من أبريل إلى أغسطس.

وبموجب الاتفاق الجديد، ستتولى أمازون إعداد الحملات الإعلانية وإدارتها، فيما سيكون نظام الإعلانات التابع لـOpenAI مسؤولًا عن قرارات توزيع الإعلانات وتحديد أماكن ظهورها. ومن المقرر أن تظهر الإعلانات داخل ChatGPT على هيئة نصوص أو صور أسفل إجابات روبوت المحادثة.

وقالت أمازون إن الإعلانات الحوارية، التي تظهر ضمن روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تمثل إحدى أسرع فرص التفاعل نموًا أمام العلامات التجارية للوصول إلى العملاء الحاليين والمحتملين.

وقال كريس كونيتا، مدير الإمدادات متعددة القنوات في منصة أمازون الإعلانية القائمة على الطلب، إن إتاحة الإعلانات داخل ChatGPT ستمنح المعلنين فرصة لتوسيع حملاتهم إلى المنصات الحوارية التي يقضي فيها المستهلكون وقتًا متزايدًا.

وتأتي هذه الشراكة في ظل التحول التدريجي لـChatGPT من أداة للمحادثة والبحث إلى منصة تسويقية وإعلانية جديدة، مع اشتداد المنافسة بين شركات التكنولوجيا للاستفادة تجاريًا من الانتشار المتسارع للذكاء الاصطناعي التوليدي.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
شراكة استراتيجية بين القاهرة وبكين: السيسي يؤكد الألتزام بمبدأ "الصين الواحدة"
lebanon 24
Lebanon24
11/09/2026 00:48:21 Lebanon 24 Lebanon 24
شراكة بين مرفأ بيروت والبنك الدولي لدراسة التكامل الاقتصادي والعمراني
lebanon 24
Lebanon24
11/09/2026 00:48:21 Lebanon 24 Lebanon 24
شراكة ضخمة بين Google وMirendil لبناء جيل جديد من الذكاء الاصطناعي
lebanon 24
Lebanon24
11/09/2026 00:48:21 Lebanon 24 Lebanon 24
شراكة بين وزارة التكنولوجيا وجامعة فينيسيا لتعزيز التحول الرقمي
lebanon 24
Lebanon24
11/09/2026 00:48:21 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

الولايات المتحدة

التزام

أغسطس

العلا

روبوت

إيرا

زايد

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-09-10
Lebanon24
09:43 | 2026-09-10
Lebanon24
08:08 | 2026-09-10
Lebanon24
04:00 | 2026-09-10
Lebanon24
01:55 | 2026-09-10
Lebanon24
13:19 | 2026-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24