شراكة إعلانية بين أمازون وOpenAI

أعلنت شركة أمازون، عن شراكة مع شركة OpenAI تتيح للمعلنين على منصتها توسيع حملاتهم الإعلانية لتظهر داخل ChatGPT، على أن تبدأ الخطوة بمشاركة مجموعة محدودة من العلامات التجارية في .

وتعكس الشراكة ثقة متزايدة من أمازون، أكبر شركة للتجارة الإلكترونية عالميًا، في النشاط الإعلاني لشركة OpenAI، الذي يشهد نموًا متسارعًا، بعدما وصل مؤخرًا إلى معدل إيرادات سنوي يبلغ مليار دولار.

وكانت OpenAI قد بدأت في فبراير الماضي طرح الإعلانات المدفوعة داخل ChatGPT في الولايات المتحدة، بمشاركة عدد من شركات التجزئة، من بينها Best Buy وWilliams-Sonoma.

وتأتي الخطوة في وقت تتبع فيه أمازون سياسة أكثر تشددًا تجاه وصول منصات المنافسة، مثل ChatGPT وClaude من Anthropic وGemini من Google، إلى متجرها الإلكتروني، بالتزامن مع تطوير الشركة أدواتها الخاصة للتسوق بالذكاء الاصطناعي.

وخلال الأشهر الماضية، بدأت أمازون أيضًا في شراء مساحات إعلانية داخل ChatGPT، لتصبح، وفق بيانات شركة أبحاث السوق Sensor Tower، أكبر معلن من قطاع التجزئة على المنصة خلال الفترة الممتدة من أبريل إلى .

وبموجب الاتفاق الجديد، ستتولى أمازون إعداد الحملات الإعلانية وإدارتها، فيما سيكون نظام الإعلانات التابع لـOpenAI مسؤولًا عن قرارات توزيع الإعلانات وتحديد أماكن ظهورها. ومن المقرر أن تظهر الإعلانات داخل ChatGPT على هيئة نصوص أو صور أسفل إجابات المحادثة.

وقالت أمازون إن الإعلانات الحوارية، التي تظهر ضمن روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تمثل إحدى أسرع فرص التفاعل نموًا أمام العلامات التجارية للوصول إلى العملاء الحاليين والمحتملين.

وقال كريس كونيتا، مدير الإمدادات متعددة القنوات في منصة أمازون الإعلانية القائمة على الطلب، إن إتاحة الإعلانات داخل ChatGPT ستمنح المعلنين فرصة لتوسيع حملاتهم إلى المنصات الحوارية التي يقضي فيها المستهلكون وقتًا متزايدًا.

وتأتي هذه الشراكة في ظل التحول التدريجي لـChatGPT من أداة للمحادثة والبحث إلى منصة تسويقية وإعلانية جديدة، مع اشتداد المنافسة بين شركات التكنولوجيا للاستفادة تجاريًا من الانتشار المتسارع للذكاء الاصطناعي التوليدي.