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تكنولوجيا وعلوم

أبل تستعد لإطلاق iOS 27 في هذا الموعد

Lebanon 24
10-09-2026 | 23:00
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أعلنت شركة "أبل" أن نظام التشغيل iOS 27 سيكون متاحًا للتنزيل يوم الاثنين المقبل، وفقًا لما ورد في البيان الصحفي لهاتف "آيفون 18 برو". ويشمل التحديث أجهزة "آيفون 11" والإصدارات الأحدث.

ويتزامن إطلاق iOS 27 مع تحديثات "iPadOS 27" و"macOS Golden Gate" و"watchOS 27" و"tvOS 27" و"visionOS 27"، وتركز هذه التحديثات بصورة أساسية على إصلاح الأخطاء وتحسين سرعة النظام والأداء، إلى جانب إضافة مزايا الذكاء الاصطناعي "سيري إيه آي" للأجهزة التي تدعم Apple Intelligence.
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وأتاحت "أبل" حاليًا نسخة "Release Candidate" من iOS 27، بعد انتهاء فعالية "Surprise and Shine" التي كشفت خلالها عن "آيفون 18 برو" و"آيفون Duo". ومن المتوقع أن تكون النسخة النهائية قريبة من هذه النسخة عند طرحها للمستخدمين في 14 أيلول.

وقالت "أبل" إن "سيري إيه آي" الجديدة ستتوفر بالتزامن مع iOS 27 في إصدار تجريبي، من دون تحديد موعد لإطلاق النسخة النهائية.

ومن المقرر أن يصل تحديث منفصل في أكتوبر، يُرجح أن يكون iOS 27.1، ليضيف دعم "سيري إيه آي" إلى لغات أخرى، بينها الفرنسية واليابانية والكورية والبرتغالية والإسبانية. وتهدف "أبل" إلى إتاحة المساعد الشخصي الجديد بجميع اللغات التي يدعمها "Apple Intelligence"، لكن الجدول الزمني لتحقيق ذلك لا يزال غير واضح.

وبالنسبة إلى مستخدمي "آيفون 15" والأجهزة الأقدم، يركز "iOS 27" على جعل النظام أكثر سرعة، ومعالجة الأخطاء وإجراء تحسينات عامة. وتشير "أبل" إلى أن "AirDrop" سيصبح أكثر موثوقية، وأن الصور ستُحمّل بسرعة أكبر، مع إمكانية تحسن عمر البطارية.

أمَّا مستخدمو "آيفون 15 برو" والأجهزة الأحدث، فسيحصلون على منصة "Apple Intelligence" محسنة وميزات "سيري إيه آي" الجديدة، بعد تجاوز قائمة الانتظار الخاصة بالوصول إليها.
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