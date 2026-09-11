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تكنولوجيا وعلوم

آبل تُطلق ساعتها الذكية الجديدة.. ومخاوف تتعلّق بالخصوصية

Lebanon 24
11-09-2026 | 01:00
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آبل تُطلق ساعتها الذكية الجديدة.. ومخاوف تتعلّق بالخصوصية
آبل تُطلق ساعتها الذكية الجديدة.. ومخاوف تتعلّق بالخصوصية photos 0
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كشفت شركة "آبل" عن ساعتها الذكية الجديدة Apple Watch Series 12 المزودة بمساعد "سيري" المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف متزايدة تتعلق بالخصوصية.

وتقدم الساعة الجديدة ميزتين رئيسيتين ضمن ما تسميه آبل "Audio Intelligence":

الأولى Live Rewind: وتتيح للمستخدم الضغط مرتين على زر التاج الرقمي (Digital Crown - الجزء الدوار البارز على جانب الساعة) للحصول على نص مكتوب لآخر 15 ثانية من أي محادثة، وهي ميزة تسوقها "آبل" لمن يريد تذكر توصية بكتاب أو فكرة زميل أو معلومة لم يسمعها جيدا.
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الثانية siri Recap: وتستخدم الاستماع المحيطي لالتقاط ملخصات ونقاط رئيسية من محادثات المستخدم اليومية، ويمكن ضبطها لتعمل دائما أو في أوقات محددة.

وتؤكد "آبل" أن خصوصيتك محمية، وإن التسجيلات لا يمكن لأحد الوصول إليها، ولا يتم تحديد من قال ماذا.

لكن المشكلة الحقيقية ليست فيك أنت، بل في من حولك. إذا كنت تتحدث مع صديق في مكان عام، وكان شخص قريب يرتدي هذه الساعة، فقد تسجل محادثتك دون أن تعلم أو توافق.

وهذا ما حدث بالفعل مع نظارات "ميتا" الذكية، التي لقبت بـ"نظارات المنحرفين" لأن الناس استخدموها لتسجيل الآخرين خفية. ورغم أن النظارات فيها ضوء LED تنبيه، إلا أن البعض تمكن من إخفائه.

كما لم توضح "آبل" ما إذا كانت ميزة Siri Recap ستصدر تنبيها صوتيا مماثلا لـLive Rewind لإعلام المحيطين بأن محادثاتهم تسجل وتلخص.

ويرى مراقبون أن "آبل" قد تواجه موجة غضب عام عند طرح هذه الميزات في الأسواق، رغم أن سجلها في حماية الخصوصية يعد أفضل نسبيا من شركات أخرى مثل "ميتا".(روسيا اليوم)




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