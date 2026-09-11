يصل سعره إلى 3199 دولارا.. آبل تدخل عالم الهواتف القابلة للطي بـآيفون ديو

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أعلنت شركة آبل عن من منتجاتها، يتصدرها هاتف "آيفون ديو" القابل للطي، في خطوة تدخل بها الشركة للمرة الأولى سوق الهواتف القابلة للطي.ويأتي "آيفون ديو" بتصميم يشبه الكتاب، مع شاشة داخلية من نوع Super Retina بقياس 7.6 بوصة، إلى جانب شاشة خارجية بقياس 5.4 بوصة. وتستخدم الشاشتان نسبة أبعاد موحدة، ما يساعد على الانتقال بين وضعي الهاتف المفتوح والمغلق دون تشوه التطبيقات أو ظهور مساحات فارغة.ويمكن استخدام الهاتف مفتوحا بالكامل أو جزئيا، بما يسمح بتثبيته لمشاهدة المحتوى أو استخدامه مثل الكتاب. وصنعت آبل هيكله من التيتانيوم، وطرحته بلوني Night Sky وStar White.وتقول الشركة إن المفصلة الجديدة تزيد من متانة الهاتف وتحد من ظهور التجعد في منتصف الشاشة. كما يعمل الجهاز بشريحة A20 Pro، ويدعم تعدد المهام وتشغيل تطبيقات مختلفة على جانبي الشاشة، إضافة إلى دعم قلم آبل للمرة الأولى على هاتف "آيفون".ويضم الهاتف كاميرا خلفية بدقة 48 ميغابكسل، فيما يعتمد على تقنية Touch ID لفتح القفل بدلا من Face ID.التنفيذي لآبل، ، خلال إطلاق الهاتف من مقر الشركة في كوبرتينو، إن "آيفون ديو" يمثل "التغيير الأكثر جذرية وتحولا في تاريخ آيفون منذ إطلاق الإصدار الأصلي".ويبدأ سعر الهاتف من نحو 1999 دولارا ويصل إلى نحو 3199 دولارا، ما يجعله أغلى هاتف "آيفون" تطلقه آبل حتى الآن.