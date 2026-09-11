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تكنولوجيا وعلوم

"انستغرام" تطلق ميزة جديدة

Lebanon 24
11-09-2026 | 07:31
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انستغرام تطلق ميزة جديدة
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أطلقت "إنستغرام" ميزة جديدة تمنح المستخدمين مزيدا من التحكم في ما يظهر على ملفاتهم الشخصية.
 
فقد أعلنت المنصة أنه أصبح بإمكان أي مستخدم إضافة المنشورات التي وُسِم فيها (Tagged) مباشرة إلى شبكة ملفه الشخصي الرئيسي (main profile grid).
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وسابقا، كانت كل المنشورات التي وُسم فيها المستخدم تظهر فقط في تبويب منفصل يسمى "الوسوم" (Tagged tab). والآن، يمكنك اختيار منشورات معينة تريد عرضها على شبكتك الرئيسية، مثل الصور الجماعية المفضلة أو التعاونات مع صناع المحتوى أو الذكريات، أو أي منشور آخر تختاره.
 
كيف تضيف منشورا وُسمت فيه إلى شبكتك؟

هناك ثلاث طرق بسيطة:

1. من إشعار الرسائل المباشرة الذي يصلك عند وسمك.
2. من قائمة النقاط الثلاث في أعلى يمين المنشور.
3. بالضغط المطول على المنشور في تبويب "الوسوم".

وستجد خيار "إضافة إلى الشبكة" (Add to grid). لكن انتبه: من يمكنه رؤية المنشور يعتمد على إعدادات الخصوصية لحسابك وحساب الشخص الذي قام بوسمك.
 
وإذا غيرت رأيك، يمكنك إزالة أي منشور وُسمت فيه من ملفك دون حذفه من المنصة. وستظهر المنشورات التي تضيفها بترتيب زمني عكسي (الأحدث أولا) افتراضيا، لكن يمكنك إعادة ترتيبها كما تريد، تماما كما أتاح "إنستغرام" إعادة ترتيب المنشورات على الملف الشخصي منذ حزيران الماضي. (روسيا السوم) 
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