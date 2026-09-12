تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

هكذا تكتشف تسريب بريدك الإلكتروني

Lebanon 24
12-09-2026 | 04:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
هكذا تكتشف تسريب بريدك الإلكتروني
هكذا تكتشف تسريب بريدك الإلكتروني photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
من المُحتمل انك تستخدم بريدك الإلكتروني يوميًا لتسجيل الدخول إلى حساباتك البنكية أو مواقع التسوق أو شبكات التواصل، من دون أن تعرف أن العنوان نفسه ربما أصبح متاحًا ضمن قاعدة بيانات مسرّبة على الإنترنت.

والأسوأ أن بعض التسريبات لا تتوقف عند البريد الإلكتروني، بل قد تشمل كلمات المرور أو أرقام الهواتف أو بيانات شخصية أخرى. لكن اكتشاف الأمر لا يتطلب مهارات تقنية متقدمة، إذ توجد خدمات متخصصة تسمح للمستخدم بالتحقق مما إذا كان عنوان بريده الإلكتروني ظهر ضمن تسريبات بيانات معروفة.
Advertisement

ومن أشهر الأدوات المتاحة لهذه المهمة موقع "Have I Been Pwned"، الذي يجمع معلومات عن عدد كبير من حوادث اختراق وتسريب البيانات المعروفة. ويستطيع المستخدم إدخال عنوان بريده الإلكتروني في صفحة الفحص على الموقع لمعرفة ما إذا كان ظهر ضمن إحدى قواعد البيانات المسربة.

وفي حال وجود نتيجة، تعرض الخدمة عادة اسم الموقع أو الشركة المرتبطة بالتسريب، إلى جانب نوع البيانات التي ظهرت في الحادثة، مثل عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف أو اسم المستخدم، بحسب طبيعة التسريب.

ولا يعني ظهور البريد الإلكتروني في هذه الخدمة بالضرورة أن الحساب نفسه مخترق حاليًا، بل يشير إلى أن البيانات المرتبطة بالعنوان ظهرت في حادثة تسريب معروفة.

والمشكلة تكمن في إمكانية استخدام هذه البيانات لاحقًا لتنفيذ هجمات أكثر إقناعًا، خصوصًا رسائل التصيد الإلكتروني. فقد تصل إلى المستخدم رسالة تبدو وكأنها من بنك أو شركة تقنية وتحتوي على معلومات حقيقية عنه، بهدف دفعه إلى الضغط على رابط أو إدخال كلمة المرور أو بيانات البطاقة. 

أهم خطوة يجب ان تقوم بها في هذه الحالة هي تغيير كلمة المرور للحساب المرتبط بالتسريب، خصوصًا إذا كانت كلمة المرور القديمة لا تزال مستخدمة. ويُنصح أيضًا بعدم استخدام كلمة مرور واحدة لأكثر من حساب. فإذا حصل مهاجم على كلمة مرور مسربة، يمكنه تجربة البيانات نفسها على البريد الإلكتروني وحسابات التواصل ومواقع التسوق وغيرها.

كما يمكن أن يكون فحص البريد الإلكتروني خطوة بسيطة لكنها مفيدة لمعرفة ما إذا كان عنوانك ظهر ضمن تسريبات معروفة، والأهم هو التعامل مع النتيجة باعتبارها إشارة إلى مراجعة أمان حساباتك وليس دليلًا تلقائيًا على اختراقها.(إرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: السفارة الأميركية في القدس أصدرت رسائل بريد إلكتروني لجميع المواطنين الأميركيين المقيمين وحذرتهم من تصعيد غير متوقع وإلغاء محتمل للرحلات
lebanon 24
Lebanon24
12/09/2026 13:15:24 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز": الحوثيون في اليمن يحذّرون شركات الشحن في رسالة بالبريد الإلكتروني من التحميل أو التفريغ في الموانئ السعودية
lebanon 24
Lebanon24
12/09/2026 13:15:24 Lebanon 24 Lebanon 24
اختراق أمني في برلين.. تسريب بيانات حكومية
lebanon 24
Lebanon24
12/09/2026 13:15:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تسريب يكشف ألوان آيفون القابل للطي
lebanon 24
Lebanon24
12/09/2026 13:15:24 Lebanon 24 Lebanon 24

كلمة المر

إنترنت

ان بري

كاني

ويست

إنتر

ترنت

بري

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
01:00 | 2026-09-12
Lebanon24
23:00 | 2026-09-11
Lebanon24
15:31 | 2026-09-11
Lebanon24
13:29 | 2026-09-11
Lebanon24
10:33 | 2026-09-11
Lebanon24
07:31 | 2026-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24