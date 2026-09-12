هكذا تكتشف تسريب بريدك الإلكتروني

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من المُحتمل انك تستخدم بريدك الإلكتروني يوميًا لتسجيل الدخول إلى حساباتك البنكية أو مواقع التسوق أو شبكات التواصل، من دون أن تعرف أن العنوان نفسه ربما أصبح متاحًا ضمن قاعدة بيانات مسرّبة على الإنترنت.والأسوأ أن بعض التسريبات لا تتوقف عند البريد الإلكتروني، بل قد تشمل كلمات المرور أو أرقام الهواتف أو بيانات شخصية أخرى. لكن اكتشاف الأمر لا يتطلب مهارات تقنية متقدمة، إذ توجد خدمات متخصصة تسمح للمستخدم بالتحقق مما إذا كان عنوان بريده الإلكتروني ظهر ضمن تسريبات بيانات معروفة.ومن أشهر الأدوات المتاحة لهذه المهمة موقع "Have I Been Pwned"، الذي يجمع معلومات عن عدد كبير من حوادث اختراق وتسريب البيانات المعروفة. ويستطيع المستخدم إدخال عنوان بريده الإلكتروني في صفحة الفحص على الموقع لمعرفة ما إذا كان ظهر ضمن إحدى قواعد البيانات المسربة.وفي حال وجود نتيجة، تعرض الخدمة عادة اسم الموقع أو الشركة المرتبطة بالتسريب، إلى جانب نوع البيانات التي ظهرت في الحادثة، مثل عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف أو اسم المستخدم، بحسب طبيعة التسريب.ولا يعني ظهور البريد الإلكتروني في هذه الخدمة بالضرورة أن الحساب نفسه مخترق حاليًا، بل يشير إلى أن البيانات المرتبطة بالعنوان ظهرت في حادثة تسريب معروفة.والمشكلة تكمن في إمكانية استخدام هذه البيانات لاحقًا لتنفيذ هجمات أكثر إقناعًا، خصوصًا رسائل التصيد الإلكتروني. فقد تصل إلى المستخدم رسالة تبدو وكأنها من بنك أو شركة تقنية وتحتوي على معلومات حقيقية عنه، بهدف دفعه إلى الضغط على رابط أو إدخال كلمة المرور أو بيانات البطاقة.أهم خطوة يجب ان تقوم بها في هذه الحالة هي تغيير كلمة المرور للحساب المرتبط بالتسريب، خصوصًا إذا كانت كلمة المرور القديمة لا تزال مستخدمة. ويُنصح أيضًا بعدم استخدام كلمة مرور واحدة لأكثر من حساب. فإذا حصل مهاجم على كلمة مرور مسربة، يمكنه تجربة البيانات نفسها على البريد الإلكتروني وحسابات التواصل ومواقع التسوق وغيرها.كما يمكن أن يكون فحص البريد الإلكتروني خطوة بسيطة لكنها مفيدة لمعرفة ما إذا كان عنوانك ظهر ضمن تسريبات معروفة، والأهم هو التعامل مع النتيجة باعتبارها إشارة إلى مراجعة أمان حساباتك وليس دليلًا تلقائيًا على اختراقها.(إرم نيوز)