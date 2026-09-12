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تكنولوجيا وعلوم

هاتف "روبوت" يقتحم عالم السينما.. "هونر" تكشف قدراته المذهلة في فينيسيا

Lebanon 24
12-09-2026 | 11:00
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هاتف روبوت يقتحم عالم السينما.. هونر تكشف قدراته المذهلة في فينيسيا
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استعرضت شركة "هونر" قدرات التصوير في هاتفها HONOR Robot Phone خلال الدورة الـ83 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، في إطار شراكتها الرسمية ضمن برنامج الترويج الدولي للأفلام الناطقة باللغة الصينية.
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وطوّرت "هونر" الهاتف بالتعاون مع شركة ARRI المتخصصة في تقنيات التصوير السينمائي، بهدف نقل بعض أدوات التصوير الاحترافية إلى الهواتف الذكية ومنح صناع المحتوى إمكانات أوسع في تصوير وإنتاج الفيديو.

ويجمع HONOR Robot Phone بين نظام ميكانيكي مبتكر ومجموعة من تقنيات ARRI، أبرزها ARRI LogC3، التي تساعد في الحفاظ على التفاصيل في المناطق الساطعة والداكنة، وARRI Wide Gamut 3 لتوفير نطاق أوسع من الألوان، إلى جانب ARRI Looks التي تتيح تطبيق أنماط لونية بطابع سينمائي.

وتقول الشركتان إن هذه التقنيات تتيح سير عمل يبدأ من تصوير المشاهد بالهاتف وصولاً إلى مرحلة ما بعد الإنتاج، بما يمنح المستخدمين تحكماً أكبر في الصورة والألوان.

وقال ديفد بيرمباخ، الرئيس التنفيذي للمنتجات في ARRI، إن مستقبل التصوير لا يعتمد فقط على زيادة عدد وحدات البكسل، بل أيضاً على مقدار التحكم الذي يحصل عليه صانع المحتوى، مشيراً إلى أن التعاون مع "هونر" يجمع بين تقنيات الهواتف المحمولة والروبوتات وخبرة ARRI في صناعة السينما.

وتتمتع ARRI بخبرة تتجاوز 100 عام في تقنيات صناعة الأفلام، وحصلت على 20 جائزة علمية وتقنية من أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة.

وتعتزم "هونر" وARRI مواصلة التعاون لتطوير تقنيات تصوير مخصصة للأجهزة المحمولة، مع التركيز على تقريب أدوات الإنتاج السينمائي الاحترافي من الهواتف الذكية.

وكان HONOR Robot Phone قد ظهر أيضاً في فعاليات سينمائية دولية، بينها مهرجانا كان وشنغهاي السينمائيان، قبل عرضه في مهرجان فينيسيا.
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