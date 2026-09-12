رقم غريب يتصل بك عبر "واتساب"؟ افحص هاتين المعلومتين قبل الرد

أضاف " " أدوات أمنية جديدة تساعد المستخدم على اتخاذ قرار قبل الرد على المكالمات الواردة من أرقام غير محفوظة لديه.

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وبحسب ميتا، يعرض واتساب على أجهزة أندرويد معلومات إضافية عن المتصل غير الموجود في جهات الاتصال، من بينها ما إذا كان الرقم تابعاً لدولة أخرى، وما إذا كانت هناك مجموعات مشتركة بين المستخدم والمتصل.





وتكتسب هذه المعلومات أهمية مع اعتماد عمليات الاحتيال على المكالمات المفاجئة ومحاولة دفع الضحية إلى التصرف سريعاً. لذلك، فإن ظهور رقم دولي غير متوقع وعدم وجود أي مجموعة مشتركة معه يمكن أن يكونا سبباً إضافياً للتريث قبل الرد.





أيضاً، عزز واتساب ميزة التحقق بخطوتين، إذ أصبح بالإمكان استخدام كلمة مرور أطول تتضمن أحرفاً وأرقاماً ورموزاً بدلاً من الاعتماد فقط على رقم PIN من 6 أرقام.

كذلك، أصبح التطبيق يدعم أيضاً إضافة أكثر من مفتاح مرور "Passkey" إلى الحساب.