بطارية آيفون تنفد سريعاً؟ دع الهاتف يتدخل قبل وصولها إلى الأحمر

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وتوضح أبل أن الميزة متاحة على 15 Pro والطرازات الأحدث المؤهلة، وتعمل في الخلفية اعتماداً على أنماط الاستخدام الحديثة للمستخدم، بحيث تتوقع الأيام التي يحتاج فيها الهاتف إلى طاقة إضافية وتحاول إطالة عمر البطارية خلالها.وقد تجري الميزة تعديلات محدودة على الأداء، وتخفض سطوع الشاشة وتحد من بعض النشاطات في الخلفية لتقليل استهلاك الطاقة. ويمكنها أيضاً تشغيل وضع الطاقة المنخفضة تلقائياً عندما تصل البطارية إلى 20%.ويمكن الوصول إليها عبر "Settings"، ثم "Battery"، وبعدها "Power Mode" وتشغيل "Adaptive Power". وتشير أبل إلى أنها مفعّلة افتراضياً على بعض طرازاتها الأحدث، بينها سلسلة iPhone 17 وiPhone Air.وبذلك، قد يكون التحقق من Adaptive Power خطوة تستحق التجربة قبل اللجوء مباشرة إلى إيقاف عدد كبير من وظائف الهاتف يدوياً في محاولة لتوفير البطارية.