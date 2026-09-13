الذكاء الاصطناعي يثير ذعر الباحثين

يثير التطور المتسارع في قدرات الذكاء الاصطناعي
مخاوف متزايدة داخل أوساط الباحثين أنفسهم، مع اقتراب أنظمة الذكاء الاصطناعي من القدرة على تطوير نماذج أكثر قوة بصورة شبه ذاتية؛ وهو ما دفع مسؤولين وشركات تقنية إلى التحذير منه.
ويرى مستثمرون وشركات التكنولوجيا في هذا التطور فرصة تجارية هائلة، في حين يحذر باحثون من أن فقدان السيطرة على هذه الأنظمة قد يشكل خطرًا وجوديًا على البشر.
ويرى موقع "بزنس إنسايدر" مفارقة في هذا الأمر، إذ يواصل الباحثون تطوير التكنولوجيا التي يخشون أن تؤدي في نهاية المطاف إلى القضاء
على البشرية، مدفوعين بمزيج من الحوافز التجارية، والاعتقاد بضرورة التفوق على منافسين قد يكونون أقل حرصًا على السلامة، إلى جانب شعور متزايد بفقدان القدرة على التحكم في
مسار تطوير الذكاء الاصطناعي.
ويشير إلى أن المديرة المالية لشركة "أوبن
إيه آي" أثارت جدلًا الأسبوع الماضي، بعد أن صرحت بأن نماذج الشركة الكبرى أصبحت قادرة الآن على تدريب نماذج أصغر حجماً، مما يساعد OpenAI على توفير التكاليف الهائلة لتدريب هذه الأنظمة، وهذا مثال على "التحسين الذاتي المتسارع"، حيث يصبح الذكاء الاصطناعي قوياً لدرجة تمكنه من إنشاء النظام التالي الأكثر قوة بنفسه.
ورغم أن هذا الأمر يعد فرصة تجارية مذهلة للمستثمرين في وول ستريت
، لكنه أمر مرعب بالنسبة لوادي السيليكون، خاصة بعض باحثي الذكاء الاصطناعي المتشددين، بحسب الموقع.
وأفاد موقع "بزنس إنسايدر" بأن نهاية الصيف شهدت تصاعداً في الإدراك داخل أوساط قطاع الذكاء الاصطناعي بأن ما يُعرف بـ"التحسين الذاتي المتسارع" قد يكون بدأ بالفعل، أو بات قريباً بدرجة كبيرة، بما قد يفتح الباب أمام أنظمة ذكاء اصطناعي تصبح أكثر قوة خلال فترات زمنية قصيرة للغاية.
ومع صعود ما يُعرف بـ"وكلاء الذكاء الاصطناعي" الذين باتوا ينتشرون عبر الإنترنت لتنفيذ مهام متقدمة ومعقدة، بعضها يثير القلق، بما في ذلك محاولات تجاوز بيئات الاختبار المخصصة لهم، بدأت المخاوف تتسع داخل بعض دوائر مجتمع الذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى حالة من الذعر بشأن احتمالات فقدان السيطرة على هذه الأنظمة. (إرم نيوز)