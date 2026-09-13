الذكاء الاصطناعي يثير ذعر الباحثين

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يثير التطور المتسارع في قدرات مخاوف متزايدة داخل أوساط الباحثين أنفسهم، مع اقتراب أنظمة الذكاء الاصطناعي من القدرة على تطوير نماذج أكثر قوة بصورة شبه ذاتية؛ وهو ما دفع مسؤولين وشركات تقنية إلى التحذير منه.ويرى مستثمرون وشركات التكنولوجيا في هذا التطور فرصة تجارية هائلة، في حين يحذر باحثون من أن فقدان السيطرة على هذه الأنظمة قد يشكل خطرًا وجوديًا على البشر.ويرى موقع "بزنس إنسايدر" مفارقة في هذا الأمر، إذ يواصل الباحثون تطوير التكنولوجيا التي يخشون أن تؤدي في نهاية المطاف إلى على البشرية، مدفوعين بمزيج من الحوافز التجارية، والاعتقاد بضرورة التفوق على منافسين قد يكونون أقل حرصًا على السلامة، إلى جانب شعور متزايد بفقدان القدرة على مسار تطوير الذكاء الاصطناعي.ويشير إلى أن المديرة المالية لشركة " إيه آي" أثارت جدلًا الأسبوع الماضي، بعد أن صرحت بأن نماذج الشركة الكبرى أصبحت قادرة الآن على تدريب نماذج أصغر حجماً، مما يساعد OpenAI على توفير التكاليف الهائلة لتدريب هذه الأنظمة، وهذا مثال على "التحسين الذاتي المتسارع"، حيث يصبح الذكاء الاصطناعي قوياً لدرجة تمكنه من إنشاء النظام التالي الأكثر قوة بنفسه.ورغم أن هذا الأمر يعد فرصة تجارية مذهلة للمستثمرين في ، لكنه أمر مرعب بالنسبة لوادي السيليكون، خاصة بعض باحثي الذكاء الاصطناعي المتشددين، بحسب الموقع.